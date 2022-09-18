فِيْتوريا يضع ثنائي الاتحاد حجازي وحامد على رأس قائمة مصر النهائية

أعلن روي فِيْتوريا، مدرب أول ناد مصري لكرة القدم، مساء الأحد، القائمة النهائية للفراعَنّْة، للنيجر وليبيريا.

وستكون المباراة ضد النيجر هِيْ الأولى لمصر تحت قيادة البرتغالي روي فِيْتوريا مدرب النصر السابق.

ويستعد المنتخب المصري لمباراتي النيجر وليبيريا الودية المقررة يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري على استاد الإسكندرية الساعة 700 بتوقيت السعودية والساعة السادسة بتوقيت مصر.

وتشهد القائمة النهائية للمنتخب المصري عودة لاعب الوسط طارق حامد بعد غياب طويل، حيث يعود أحمد ججازي إلَّى كتيبة الفراعَنّْة بعد إصابته بكأس إفريقيا للأمم وعدم استكَمْال البطولة.

حراسة المرمى محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي.

فِيْ خط الدفاع كريم فؤاد، عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، أسامة جلال، محمود الونش، محمد حمدي، أحمد أبو الفتوح.

– خط الوسط حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، محمود حمادة، الإمام عاشور، إسلام عيسى، أحمد سيد زيزو ​​، محمد إبراهِيْم.

فِيْ خط الهجوم محمد صلاح، عبد الرحمن مجدي، أحمد حسن كوكة، مروان حمدي مصطفى محمد، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه.