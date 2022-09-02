فِيْديو| بأسلوب ساخر.. لهذا السبب رفض رونالدو عرض النصر

أثار الإعلامي الرياضي حامد القرني، اليوم الجمعة، الجدل حول رفض الأيقونة البرتغالي كريستيانو رونالدو عرض نادي النصر بطريقة ساخرة.

كانت هناك أخبار قوية حول رغبة رونالدو فِيْ مغادرة مانشستر يونايتد، وسط عرض سعودي ضخم، تجاوز 300 مليون يورو – قيل إنه الفوز ؛ للتوقيع عليه رسميا هذا الصيف.

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نشر حامد القرني، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”، مقطع فِيْديو من احتفال يحاكي حفل جائزة الكرة الذهبية، وشهد حفل تسليم جائزة نجم النصر السابق محمد السهلاوي، احتجاجا على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو بلقب الكرة الذهبية.

وكتب الإعلامي الرياضي الهلالي ساخرا قائلا “سبب رفض كريستيانو رونالدو عرض نازارينو الضخم هُو منح اللاعب محمد السهلاوي جائزة أفضل لاعب فِيْ العالم فِيْ مباراة غير معترف بها، إيمانا منه بأنه كذلك. من يستحقها فِيْ ذلك الموسم.

وأضاف حامد الفهد مستهزئا بنبأ فوز رونالدو القادم “هذا الفريق مثله لاعب ناصر الفهد السابق رونالدو نصراوي”.

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• سبب رفض كريستيانو رونالدو للعرض الناصري الضخم هُو منح اللاعب محمد السهلاوي جائزة أفضل لاعب فِيْ العالم فِيْ مباراة غير معترف بها إيمانا منه بأنه من يستحقها هذا الموسم. • هذه المباراة مثله اللاعب السابق ناصر الفهد.# رونالدو_ناصراوي pic.twitter.com/Z9PvV1Oz1t

– حامد القرني (aburaydd) 2 سبتمبر 2022