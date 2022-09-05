فِيْديو رومانسي لـ كندة علوش وزوجها عمرو يوسف يشعل السوشال ميديا

أشعلت النجمة السورية كندة علوش وزوجها المصري عمرو يوسف، وسائل التواصل الاجتماعي بفِيْديو رومانسي عفوي قاموا بتسجيله على خشبة المسرح فِيْ مهرجان البندقية السينمائي التاسع والسبعين.

وظهرت كندة علوش 40 عاما خلال الفِيْديو تطلب من زوجها عمرو يوسف (41 عاما) الصعود إلَّى المنصة لالتقاط صورة معها، مما دفعها للتسرع فِيْ تلبية طلبها، فِيْما رحبت به بدعم. . كتف.

ويظهر الفِيْديو، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانتشاره على نطاق واسع، مدى قوة العلاقة ومدى شعور كندة بالهدوء مع وجود عمرو إلَّى جانبها، بحسب تعليقات الجمهُور.

ملاحظات الجمهُور

من بين التعليقات ؛ كانت كندة علوش تقف كرجل تائه، وعَنّْدما شعر زوجها أنها غير طبيعية، جاء وعانقها، مما جعلك تشعر بالهدوء وعدم الخوف أو التوتر. أغمض عينيه ورأى السلام على وجهها.

فِيْلم exodus

يشار إلَّى أن الفِيْديو التقط خلال حضور الفنانة السورية العرض الأول لفِيْلمها “الخروج”، فِيْلم “الخروج”، الذي تدور أحداثه فِيْ سوريا خلال سنوات الصراع الداخلي، فِيْما دمر صاروخ سقف المنزل. بيت. الفتاة زينة البالغة من العمر 14 عامًا، والتي تنام بعد ذلك تحت النجوم لأول مرة.

بعد ذلك تقيم زينة صداقة مع عامر الفتى المجاور، ومع تصاعد العَنّْف تصر والدتها هالة على المغادرة، وتتعارض مع زوجها معتز الذي يرفض اللجوء ويمنع أسرته. من مغادرة المنزل.

الفِيْلم من بطولة كندة علوش، سامر المصري، حلا زين، نزار العاني، دارينا الجندي، بينما صورت الفِيْلم المصورة السينمائية الشهِيْرة هِيْلين لوفر، وكتبته وأخرجته سداد كعدان.

الظهُور الأول بعد ولادة “كريم”

كان ظهُور كندة علوش فِيْ مهرجان البندقية السينمائي هُو الأول لها منذ أن أنجبت طفلها الثاني “كريم”. تأخرت قليلاً عَنّْ الإعلان، وكريم، والحمد لله، كان عمره خمسة أشهر. .

وكانت قد نشرت صورة له وعلقت عليها قائلة “الحمد لله رب العالمين، باركنا بكريم عمرو يوسف .. كريم جاء إلَّى الدنيا قبل أشهر قليلة من مَوعِد ولادته، فِيْ بداية العام”. فِيْ الشهر السابع، وظل جالسًا فِيْ الحضانة لفترة طويلة ؛ لأن حجمه كان صغيراً وتنفسه وقلبه والعديد من التفاصيل الأخرى كان لابد من فحصه.