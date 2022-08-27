فِيْديو من آخر حفل غنائي لـ جورج الراسي.. قبل وفاته بساعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو تم تصويره فِيْ الحفلة الموسيقية الأخيرة التي أحياها الفنان اللبناني جورج الراسي فِيْ سوريا، قبل ساعات من وفاته.

وفِيْ الفِيْديو، ظهر الفنان جورج الراسي، سعيد، وهُو يؤدي أغنية “هلا يا جمال” للفنان الراحل صباح فخري وسط تفاعل كبير من الجمهُور.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفِيْديو طالبين الرحمة للمتوفى الذي كان له بصمة مميزة على الساحة الفنية.

وأشاروا إلَّى أن الفقيد كان سعيدا بلقاء جمهُوره السوري وأقام حفلا خاصا قدم خلاله العديد من الأغاني القديمة والجديدة، وقال أحدهم فِيْ تعليق “أتمنى لو كان قد قضى ليلته فِيْ سوريا ولم يفعل. قرر العودة مرة واحدة الذي أنهى حفلته “.

وعلق مستخدم آخر قائلاً “لقد شعر دائمًا أن الحياة لا تساعده. لقد أراد تأمين مستقبل ابنه جو، الذي كان شديد الارتباط به “.

وأضاف آخر “كان يحب عمله. وقبل ساعات من وفاته، نشر مقطع فِيْديو عبر ميزة الأستوري على حسابه على إنستجرام، مقطعًا من أحدث أغنيته” صنع أصلي “، داعيًا متابعيه للاستمتاع بالاستماع. إليها.

واعتبروا أن جورج هُو أحد ضحايا حوادث السير فِيْ لبنان التي تزداد يوما بعد يوم نتيجة إهمال المؤسسات الرسمية وعدم الاهتمام بالسلامة العامة على الطرق، لأن الطريق الذي كان يمر به لم يكن. مضاءة، مما جعله يصطدم بالجدار الخرساني.

وتوقف عدد من المتابعين عَنّْد تعليق زوجته السابقة جويل حاتم فور انتشار الخبر، معتبرين أن الخلافات وسوء الفهم تختفِيْ فِيْ لحظة الألم، خاصة عَنّْدما أعرب عَنّْ حزنه الشديد، قائلة “بليز يرتجف”. ، لا تستطيع الإجابة على بليز، يسوع يساعدني “.

الجدير بالذكر أن الفنان جورج الراسي تعرض لحادث مروري فِيْ الساعة 516 صباح اليوم السبت 27 أغسطس 2022، عَنّْدما اصطدمت سيارته كيا 2014 بالحاجز الأوسط عَنّْد نقطة المصنع المشتركة. .

نقل جثمانه وجثة صديقته زينة المرعبي إلَّى مستشفى تعَنّْايل، وفتح التحقيق بإشراف القاضي منيف بركات (النائب العام فِيْ البقاع)، وتم فحصه من قبل الطبيب الشرعي والمكتب. من الاختبارات والحوادث.

وبحسب مصادر عديدة، توفِيْ الفنان جورج الراسي على الفور، بسبب قوة الاصطدام، ولا يظهر تشوهًا فِيْ مناطق الجسم والرأس.