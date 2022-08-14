فِيْديو وصور مؤثرة لـ سارة الهاني وابنة لينا الهاني وهما تودعان الأخيرة قبل دفنها

ووثق مقطع فِيْديو أجواء وداع الفنانة اللبنانية سارة الهاني لشقيقتها الفاشية لينا التي توفِيْت قبل أيام بعد تعرضها لحادث تصادم على طريق عام بالكويت.

وأظهر مقطع الفِيْديو، الذي انتشر على نطاق واسع، الفنانة سارة ووالدتها وأفراد أسرتها الآخرين فِيْ حالة من الانفعال والدموع خلال وداع لينا، بعد صلاة جثمانها يوم السبت فِيْ مسقط رأسها رأس المتن ببلاده، لبنان.

على جانبك؛ نشرت ليا، ابنة الراحلة لينا، صورة مؤثرة تودع والدتها، ظهرت عليها وهِيْ تمسك بيد والدتها وعلقت “لن أنسى لمسة يديك يا ملاكي.

وثقت ليا سلسلة من الصور كتبت إحداها “ملاكي”.

وكانت ليا قد اتصلت بوالدتها لينا الهاني، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها مع أختها الأخرى ووالدتها، أرفقت رسالة حزينة قالت فِيْها أريد أن أخبر الجميع عَنّْ الملاك. التي طارت إلَّى أمي الجنة، آمل أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة واحدة وأخيراً أخبرك أنه يجب أن تكون أكثر فخراً بنفسك. لأنك أعطيتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى أم لا تصدق “.

وأضافت “أنت تعلم أنك محبوب من قبل كثير من الناس. لقد كنت أنتظر اللحظة لأراك مرة أخرى وأعانقك ولكن أعتقد أن الله لديه خطط أخرى ولا بأس بذلك … ربما لم نتمكن من التعامل مع المسافة حتى جعل روحك قريبة مني … يمكن أن تحصل عليه فِيْ أي وقت “.

وتابع “لقد كنت ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرف الدموع من أجلنا، وتعمل معَنّْا، وفِيْ أسوأ أيامي، أجلس ونام بجواري”.

وأوضح أن والدته الآن فِيْ صف الله الرحمة والعطاء، وأن هناك الكثير من الناس الذين سيهتمون بها وبأختها.

واختتم رسالته “حَقيْقَة أنك لست هنا جسديًا لا تعَنّْي شيئًا يا حبيبي، والآن استرخي وشاهدني أواصل الحياة التي أعددتها لي لأنني أعلم أنك تنظر إلي بابتسامة على وجهك”. مكلفة.”

حسب التقارير المحلية ؛ نتج الحادث المروري الذي تعرضت له لينا الهاني عَنّْ اصطدام سيارتين ببعضهما البعض مباشرة على أحد الطرق السريعة فِيْ دولة الكويت. مما أدى إلَّى وفاتها على الفور.

يشار إلَّى أن لينا تعتبر ناشطة ومؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبلغ من العمر 34 عامًا، ومهتمة بأعمال شقيقتها النجمة اللبنانية سارة، التي تدير أيضًا متجر LUXURIA، وهِيْ أم لطفلتين. .