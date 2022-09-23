فِيْديو يوثق انفعال وغضب إلهام شاهِيْن فِيْ جنازة هشام سليم

مقطع فِيْديو قصير وثق لحظة عاطفة للفنانة المصرية إلهام شاهِيْن فِيْ تشييع جنازة الفنان الراحل هشام سليم الذي توفِيْ الخميس الماضي عَنّْ 64 عاما ودفن بمسجد شرطة الشيخ زايد بعد الصلاة. بعد الظهر. .

وظهرت إلهام شاهِيْن وهِيْ تقف فِيْ وسط الشارع وسط عدد كبير من المصورين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، تصرخ فِيْ وجوههم فقط الناس من فضلك. نريد الذهاب إلَّى الجنازة. بارك الله فِيْ روحك وجعل الباقي جنة. أصلي من أجله “.

وفِيْ نهاية مقطع الفِيْديو الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج إلهام شاهِيْن عَنّْ طريقه وأخذ غضبه على شخص كان يحاول التقاط صورة له باستخدام هاتفه المحمول.

ليالي حالمة

وكانت إلهام شاهِيْن قد أعربت عَنّْ حزنها العميق وأسفها لوفاة النجم هشام سليم، وقالت فِيْ تصريحات تليفزيونية إن المتوفى لديه بصمات وستبقى أعماله خالدة، مشيرة إلَّى أن آخر عمل قدمه معه كان السادس. جزء من مسلسل “ليالي الحلمية”.

وأشار إلَّى أن لقائهما الأخير كان قبل 6 أشهر، بعد إعلانه عَنّْ مرضه، وبعد ذلك لم يلتق به لأنه يخضع للعلاج الكيميائي.

عانى من سرطان الرئة

أصيب الفنان الراحل بسرطان الرئة وعولج فِيْ إحدى المستشفِيْات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة لمدة عام كامل تلقى خلالها علاجات مختلفة سواء “كيماوية أو إشعاعية أو مناعية” لكنها لم تحقق الفائدة المرجوة. .

مسيرته الفنية

تباينت أدوار هشام سليم فِيْ التمثيل، وكان أول ظهُور له فِيْ فِيْلم عام 1972 “Empire of M”، ثم ظهر فِيْ فِيْلمي “أريد حلاً” عام 1975 و “عودة الابن الضال” عام 1976.

بدأ هشام سليم مسيرته التليفزيونية فِيْ أواخر الثمانينيات وقدم مسلسلات “الراية البيضاء” و “ليالي الحلمية” و “أرابيسك” و “هُوانم جاردن سيتي” و “أماكن فِيْ القلب” و “لقاء فِيْ”. الهُواء”.

وكان آخر أعماله فِيْ الموسم الدرامي الأخير من رمضان، من خلال مشاركته فِيْ مسلسل “A Counterattack” للنجم أحمد عز.

يشار إلَّى أن هشام سليم من مواليد مدينة القاهرة عام 1958، ووالده الفنان والممثل الشهِيْر صالح سليم، وأخوه خالد سليم زوج الفنانة يسرا.