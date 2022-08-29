فِيْديو يوثق لحظات غرق يخت فاخر ارتفاعه 130 قدمًا قبالة سواحل إيطاليا

غرق يخت فاخر قبالة الساحل الجنوبي لإيطاليا خلال عطلة نهاية الأسبوع فِيْ انقلاب مذهل تم التقاطه فِيْ مقطع فِيْديو وشاركه خفر السواحل الإيطالي على Twitter.

يُظهر الفِيْديو My Saga، وهُو قارب يبلغ ارتفاعه حوالي 130 قدمًا، وهُو يكافح ضد الأمواج قبل أن يغرق ببطء فِيْ الماء.

أفادت وسائل إعلام محلية أن اليخت كان يبحر من جاليبولي إلَّى ميلاتسو، صقلية، يوم السبت، عَنّْدما بدأت المياه تتسرب إليه وغرقت فِيْ النهاية بعد ساعات قليلة، على بعد حوالي تسعة أميال بحرية قبالة ميناء كاتانزارو، وفقًا لتقرير فِيْ واشنطن. مشاركة واطلع عليها رويترز. عليها “العربية نت”.

وقال خفر السواحل الإيطالي على تويتر إنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم والركاب دون أن يصابوا بأذى، بينما بدأ تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

أبلغ طاقم The My Saga عَنّْ المشكلة لأول مرة يوم السبت بعد أن أبحر اليخت من جاليبولي فِيْ جنوب شرق إيطاليا، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس. تم إرسال زوارق دورية من خفر السواحل الإيطالي فِيْ كروتوني ووكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) إلَّى مكان الحادث.

تم إنقاذ خمسة أشخاص – أربعة ركاب وأحد أفراد الطاقم – فِيْ البداية على متن زورق دورية روماني نيابة عَنّْ فرونتكس. ثم تم نقلهم إلَّى قارب خفر السواحل ومن خلال الموقع الرسميك إلَّى كاتانزارو.

ووفقًا لمسؤول إيطالي، طلب عدم نشر اسمه، فإن المجموعة التي كانت على متن القارب عَنّْدما هدأ كانت تضم ستة إيطاليين، واثنين من الدنماركيين، وجنوب أفريقي.

وصل قارب لسحب اليخت ونقل بقية الطاقم بمن فِيْهم القبطان قبل البدء فِيْ جر اليخت. لكن سوء الأحوال الجوية جعل العملية صعبة.

فِيْ النهاية، تخلى القاطرة عَنّْ اليخت وغرق فِيْ خليج سكويلاس.