فِيْراري F8XX.. أداء استثنائي برعاية مانسوري

قام Mansory بإجراء تعديلات فنية على Ferrari F8XX لزيادة مستويات أداء إصدارات الكوبيه و Spider.

تلفت السيارة المعدلة الانتباه مع مكونات ألياف الكربون على الهِيْكل، والتي تظهر فِيْ “Catania Green” فِيْ النسخة الكوبية مع حواف ذهبية، بينما فِيْ نسخة Spider تظهر بلون “British Racing Green” مع تطعيمات باللون الأصفر.

تظهر مادة ألياف الكربون بكثرة على المئزر الأمامي، وفِيْ منطقة المصابيح الأمامية، وعلى الجوانب فِيْ المرايا الخارجية، وأغطية فتحات التهُوية، وحواف العتبة الجانبية والجناح الخلفِيْ فِيْ الكوبيه، وعلى غطاء المحرك الشفاف فِيْ إصدار Spider، و تقف السيارة على عجلات جديدة مقاس 21 بوصة فِيْ الأمام و 22 بوصة فِيْ الخلف.

تم تزيين المقصورة الداخلية بأسطح مطلية باللون الأبيض وتركيبات جلدية باللون البيج، مع التركيز على ألوان العلم الإيطالي الأخضر والأبيض والأحمر وتوقيع الإصدار المميز على عدة أماكن فِيْ المقصورة.

قام منصوري بإجراء تعديلات على محرك V8، مما أدى إلَّى زيادة القوة إلَّى 880 حصان / 960 نيوتن متر من عزم الدوران الأقصى بدلاً من 720 حصان / 770 نيوتن متر.

بفضل القوة الحصانية الكبيرة، تتسارع السيارة من الثبات إلَّى 100 كَمْ / ساعة فِيْ 2.6 ثانية بدلاً من 2.9 ثانية، وتبلغ السرعة القصوى 354 كَمْ / ساعة بدلاً من 340 كَمْ / ساعة.