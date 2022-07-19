فِيْروس ماربورغ “virus marburg” الذي أثار مخاوف “منظمة الصحة العالمية” يسبب الوفاة فِيْ 3 أيام تعرف علي أعراضه وطرق العدوي

أعرب ظهُور فِيْروس ماربورغ، الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين، عن قلقه البالغ وخوفه من انتشاره عالميا، حيث أوضحت المنظمة أن هذا الفِيْروس قوي جدا ويمكن أن يقتل الناس فِيْ فترة 3 أيام فقط، وأوضح متحدث باسم المنظمة أن الوقاية من الأصول الآمنة، ولكي لا ينتشر هذا الفِيْروس، تم إطلاق أخطر أعراض مرض ماربورغ وهُو الحمى النزفِيْة.

ما هُو فِيْروس ماربورغ العالمي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة شخصين فِيْ غانا متأثرين بفِيْروس ماربورغ، الفِيْروس الجديد، مما تسبب فِيْ تأثر العالم كله بمخاوف انتشاره، والمنظمة من نفس عائلة “إيبولا” التي يصيب البشر، وينتقل إليهم عن طريق خفافِيْش الفاكهة، وينتقل بين الناس عن طريق التلامس، عن طريق السوائل، وينتقل عن طريق ملامسة الأسطح.

مَتَّى يصاب الشخص بماربورغ

وأوضحت المنظمة أن الفِيْروس الجديد لا يصيب الشخص السليم خلال فترة الحضانة، بل ينتشر بين الناس عن طريق الاختلاط المباشر للمصابين بالدم أو السوائل مثل البراز والبول والقيء وإفرازات الجهاز التنفسي واللعاب، وتحتوي هذه السوائل على مادة نسبة عالية جدا للفِيْروس، وأعلى احتمالية للإصابة بالفِيْروس عندما تزداد فترة حضانة المصاب، وتتطور الحالة عندما تصل إلى ذروتها، جدير بالذكر، أعلنت المنظمة، أن فترة الحضانة هِيْ من ثلاثة أيام إلى تسعة أيام، وأشارت المنظمة إلى أن العدوى يمكن أن تصيب الإنسان من خلال حقن غير مصابة ملوثة بالدم، وهذا الفِيْروس يؤدي إلى تدهُور الحالة بسرعة كبيرة واحتمال الوفاة.

أعراض فِيْروس ماربورغ الجديد

أولاً أوضحت المنظمة أن هذا المرض يبدأ بصداع شديد وما يصاحبه من آلام عضلية، وتفاصيل الإصابة هِيْ كالتالي

فِيْ اليوم الأول يصاب المريض بارتفاع ملحوظ فِيْ درجة الحرارة تصل إلى الحمى ثم ضعف شديد فِيْ الجسم.

بعد ذلك، فِيْ اليوم الثالث من الإصابة، يعاني المريض من إسهال شديد وألم شديد فِيْ البطن، والذي من المحتمل أن يستمر لمدة سبعة أيام.

والمريض يدخل فِيْ حالة خمول شديد.

بعد ذلك، خلال اليومين الخامس والسابع، يصاب المريض بحمى نزفِيْة، وتسمم الأجزاء المصابة بشكل كبير بسبب النزيف.

يختلط القيء والبراز بالدم، كَمْا يمكن أن تصاب اللثة بالعدوى، ويمكن أن ينزف المهبل.

فِيْ النهاية، يمكن أن تحدث الوفاة فِيْ حالات التدهُور خلال اليوم الثامن أو التاسع.

لا يوجد علاج لفِيْروس ماربورغ القاتل

وأوضحت المنظمة أنه لا يوجد علاج أو لقاح لهذا الفِيْروس الخطير.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون للخفافِيْش دور فِيْ ظهُور هذا المرض لكن هذا لم يتأكد بعد.

كَمْا أن للقرود دور فِيْ الإصابة، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحيوانات المصابة تموت بسرعة وأن الإنسان المصاب يصاب بالعدوى بشكل متقطع.

ظهر هذا الفِيْروس لأول مرة خلال عام 1967 فِيْ ماربورغ بألمانيا وبلغراد بجمهُورية يوغوسلافِيْا السابقة، ويمكن إرجاع ظهُوره إلى استخدام القرود فِيْ الأعمال المختبرية التي تم استيرادها من أوغندا، حيث سافر شخص واحد إلى زيمبابوي قبل إصابته.