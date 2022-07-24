فِيْر أند لفلي وزيت الليمون بياض ناصعة تستغني عن أي كريم تفتيح 2022

نقدم لكَمْ زيت الليمون العادل والجميل وداعا لشراء كريم تبييض باهظ الثمن من الآن فصاعدا لن تشتري أي كريم تفتيح، اليوم سنتعلم طريقة سهلة لكريم التفتيح بمكونات سهلة وبسيطة، وتعاني معظم الفتيات من بقع سوداء على الجلد وقلة لون البشرة، لكن مع هذا الكريم سيخلصك من كل مشاكل الصيف ومن المناسبات المتعددة التي تحتاج فِيْها الى كريم فعال وسريع، من خلال المقال سنتعرف على طريقة تطبيق الكريم بشكل احترافِيْ ولن تحتاج الى وضعه الآن مع هذا المقال من موقع ثقافني لمزيد من المعلومات حول كيفِيْة عملها زيت الليمون العادل والجميل للحصول على بشرة مثالية من أول استخدام بفضل الله وتحدي 2022.

مكونات لجعل كريم فِيْر آند لفلي وزيت الليمون لتفتيح البشرة 10 ظلال فورية 2022

نقدم لكَمْ مكونات الكريم بمكونات سهلة وبسيطة موجودة فِيْ كل مكان على النحو التالي –

1 ملعقة كبيرة كريم فِيْر أند لفلي.

1 ملعقة صغيرة زيت ليمون.

1 ملعقة صغيرة من الجلسرين.

كيف تستعد

اليوم سنتعلم كيف نستعد بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهِيْ كالتالي –

خذي وعاء وضعي فِيْه القليل من كريم فِيْر آند لفلي. ثم نضيف ملعقة صغيرة من زيت الليمون ويقلب الخليط جيداً حتى يمتزج الزيت جيداً مع الكريمة. ثم نضع ملعقة صغيرة من الجلسرين ونقلب جيدا حتى نحصل على كريم متجانس. ثم نحضر وعاء زجاجي نظيف ونسكب الكريم فِيْه ونحتفظ به بالداخل.

كيف تستعمل

إليك كيفِيْة استخدامه بطريقة سهلة وسحرية ومفِيْدة حتى تحصل على أفضل النتائج كَمْا يلي

نقوم بغسل الوجه جيداً بغسول مناسب لإزالة الشوائب المحتملة من الجلد.

ثم ضعي الكريم على الوجه والرقبة ووزعيه جيداً.

يفضل القيام بالخطوة الأولى ليلاً وإزالة الكريم فِيْ الصباح.

طريقة أخرى لوضع الكريم على مخارج سريعة

نظفِيْ وجهك جيدًا ثم ضعي طبقة سميكة من الكريم واتركيه حتى يجف تمامًا.

بعد ذلك نقوم بفرك الكريم جيداً حتى نتخلص من الكريم فقط بدون غسل الوجه، ستلاحظين الفرق عن الاستخدام الأول، فهُو يمنحك بياضاً لامعاً، لذلك لا داعي لوضع أي شيء على البشرة.

فوائد كريم فِيْر آند لفلي وزيت الليمون لتفتيح البشرة بشكل مذهل

سنتعرف على الفوائد المذهلة لهذا الكريم على البشرة كالتالي –