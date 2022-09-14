فِيْصل فجر يكشف قِصَّة استبعاد حمد الله من المغرب.. ويؤكد لست السبب!

تحدث فِيْصل فجر نجم فريق الوحدة الكروي الأول لنادي الوحدة، صباح اليوم الأربعاء، عَنّْ استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمدالله من قائمة المنتخب المغربي، فِيْ يناير 2022.

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تغيب المهاجم عبد الرزاق حمدالله عَنّْ المنتخب المغربي منذ يناير 2022، بعد أن غادر المعسكر الذي أقيم قبل مونديال أمم إفريقيا فِيْ مصر، بسبب دخوله فِيْ خلاف عَنّْيف مع زميله فِيْصل فجر، بسبب رغبة طرفِيْن فِيْ تنفِيْذ ركلة جزاء حصل عليها فريق الأطلس الأسود فِيْ مباراة ودية.

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وأشار النجم فِيْصل فجر فِيْ حديثه على قناة “فِيْ الهدف” عبر قناة العربية، إلَّى أنه لا علاقة له بخروج المهاجم عبد الرزاق حمدالله من ملاعب المنتخب المغربي رغم ما يشاع. فِيْ وسائل الإعلام. فِيْ هذا الصدد.

وأوضح فجر أنه ليس سبب مشكلة عبد الرزاق حمدالله، لأن بينهما علاقة خاصة، كَمْا قال، وأخبره أيضًا عَنّْ قِصَّة “العقوبة” التي أبعدته عَنّْ المغرب، مضيفًا أنه كان يتبع التعليمات. للتقني الفرنسي هِيْرفِيْ رينارد، الذي طلب منه أخذ اللقطة، إذن.

وتابع “علاقتي بحمد الله جيدة. إنه لاعب رائع وقد حقق الكثير فِيْ السعودية”.

يشار إلَّى أن حمدالله سيواجه فِيْصل فجر يوم 16 أكتوبر الجاري، عَنّْدما يقلب الاتحاد الوحدة إلَّى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية فِيْ جدة، فِيْ الجولة الثامنة من دوري “روشن” السعودي.