“فِيْفا” يدمر حمد الله.. قرارات مرتقبة فِيْ قضية النصر الخطيرة

وينتظر الشارع الرياضي السعودي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” بقضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله قلب هجوم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

ولعب حمدالله فِيْ صفوف فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن تنهِيْ الإدارة عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

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ورفع النجم الدولي والمغربي القضية إلَّى مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم. المطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد والمقدر بـ 83 مليون ريال.

* عقوبات دولية متوقعة على عبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق، كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ السبل التي يمكن أن يفوز بها نادي النصر فِيْ قضية حمدالله الدولية.

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وأوضح الشيخي فِيْ تصريحات متلفزة أن الانتصار، إذا أمكنه إثبات أن لديه سببًا مشروعًا، هُو إنهاء عقد عبدالرزاق حمدالله. ستفرض الفِيْفا العقوبات التالية على اللاعب

الراحة من 4 إلَّى 6 أشهر.

إجبار اللاعب على دفع شرط عقوبة الفوز.

وأشار القانون الرياضي إلَّى أن الأسباب المشروعة للفوز هِيْ قد يكون عرض فِيْديو لمباراة حمدالله مع زملائه فِيْ نادي النصر، أو عدم إصابة اللاعب بجروح خطيرة أثناء التدريبات، بالإضافة إلَّى ادعاء الإصابة وغياب بعض المباريات.