فِيْفا يرد.. هل يشارك محمد كنو مع الهلال أمام الزمالك

رد مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفقا لآخر البيانات الصحفِيْة الواردة صباح اليوم الثلاثاء، لنادي الهلال، حول مشروعية مشاركة النجم محمد كانو مع الفريق الأول لكرة القدم فِيْ. مباراة الزمالك المصري، عَنّْدما يلتقي الفريقان، الجمعة المقبل، فِيْ العاصمة القطرية الدوحة، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل.

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بدا فريق الهلال الأول لكرة القدم جيداً فِيْ بداية موسم 2023، بعد فوزه بتسع نقاط فِيْ 3 مباريات فِيْ دوري “روشان” السعودي، والتي انتصر خلالها على خليجي ودماك والفاتح على التوالي.

الفِيْفا يستجيب. هل يشارك محمد كنو مع الهلال ضد الزمالك

بعث الهلال، بحسب صحيفة الميدان الرياضي، برسالة رسمية إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، يسأل فِيْها عَنّْ مشروعية مشاركة محمد كانو فِيْ مباراة الزمالك، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل القطري.

وأوضحت الصحيفة فِيْ نسختها الورقية، الثلاثاء، أن الهلال تلقى رد الفِيْفا، بالموافقة على إشراك محمد كنو، قبل مباراة الزمالك المصري، حيث تظل خارج أي أجندة رسمية.

وشارك محمد كانو فِيْ الاستعدادات لمنتخب السعودية لكرة القدم، استعدادًا لكأس العالم 2022، رغم تعليقه.

يشار إلَّى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لم يحدد بعد مَوعِد عودة محمد كانو للمشاركة فِيْ المباريات الرسمية، بعد أن تم إيقافه لمدة 4 أشهر، بسبب توقيع عقود انتقاله إلَّى النصر مع. تجديد العقود مع الهلال، فِيْ نفس الوقت، حدث هذا فِيْ يناير 2022.