“فِيْفا” يصدم الهلال بعد ترشيحه للمشاركة فِيْ كأس العالم للأندية 2022

قدمت تقارير صحفِيْة مفاجأة مدوية حول إمكانية التقدم لنادي الهلال، ممثل القارة الآسيوية، للمشاركة فِيْ مونديال الأندية 2022.

وأوضح الإعلامي الرياضي سلطان الماحوس المتخصص فِيْ الشؤون الآسيوية أن الترشح لاستضافة كأس العالم للأندية يتم عَنّْ طريق الاتحاد المحلي، وفِيْ حال تقدمت السعودية سيشارك الهلال ويرشح للبطولة. بطل الدوري المحترف.

7 أندية تشارك فِيْ النسخة المقبلة من المونديال، بعد تأجيل تطبيق “النظام الجديد” للمسابقة ؛ بسبب ضيق الوقت والإجراءات الاحترازية فِيْ بعض الدول بسبب تفشي فِيْروس “كورونا”.

تضمن 3 أندية حتى الآن المشاركة رسميًا فِيْ كأس العالم 2022 ؛ وهم “ريال مدريد من أسبانيا، الوداد من المغرب وسياتل ساوندرز من أمريكا”.

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قرار الفِيْفا بشأن إمكانية مشاركة الهلال فِيْ كأس العالم للأندية

كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” يجري مباحثات مع الاتحاد الآسيوي من أجل تقديم مواعيد تصفِيْات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الاتحاد الدولي إلَّى إقامة مباريات الملحق قبل يناير المقبل، من أجل السماح بإقامة مونديال الأندية 2023، وحسم المندوب الآسيوي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد مَوعِد مباريات اليوم السادس عشر من البطولة يومي 3 و 4 فبراير، ومباريات ربع النهائي فِيْ السابع من نفس الشهر، على أن تكون مباريات نصف النهائي فِيْ العاشر من نفس الشهر. والمباراة النهائية تقام بنظام الرحلة ذهابًا وإيابًا يومي 19 و 26 فبراير من نفس الشهر.

تكَمْن معضلة الاتحاد الآسيوي فِيْ منافسات الأندية الغربية، حيث ستلعب الأندية الشرقية مبارياتها الفاصلة يومي 18 و 19 أغسطس لدور الـ16، بينما تقام ربع النهائي فِيْ 22 أغسطس. أغسطس. و 25