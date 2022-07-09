فِيْفا “يصدم” الهلال والنصر فِيْ كأس العالم.. ماذا حدث

استقبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، ذعر الهلال والنصر مساء اليوم السبت، بشأن مونديال الأندية 2022.

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تداول المجتمع الرياضي السعودي شائعات فِيْ وسائل الإعلام عَنّْ ترشيح الهلال للمشاركة فِيْ مونديال الأندية 2022، مع احتمال استضافة النصر، مما يولد غموضًا واسع النطاق، قبل غياب مَوعِد نهائي لدوري أبطال آسيا. .

الفِيْفا “مفاجآت” الهلال والنصر فِيْ مونديال .. ماذا حدث

ومن المقرر أن يكون السعر النهائي لدوري أبطال آسيا فِيْ فبراير 2023، ما يعَنّْي أن منافسات كأس العالم للأندية ستقام بالتأكيد قبل المباراة النهائية لبطولة آسيا، لذلك ادعى البعض ترشيح الهلال، وذهب آخرون إلَّى استقبال النصر.

وأشارت صحيفة الاتحاد الرياضية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن “الفِيْفا” تدرس حاليا تأجيل بطولة كأس العالم للأندية 2022 إلَّى مارس أو أبريل، مع احتمال أن يتم ذلك فِيْ صيف العام المقبل. 2023.

وبذلك تقام المونديال المقبل بعد انتهاء بطولة دوري أبطال آسيا، ما يعَنّْي عدم ترشيح الهلال، وكذلك استحالة استضافة النصر.

يشار إلَّى أن الهلال كان آخر من شارك من قارة آسيا فِيْ مونديال 2022، عَنّْدما احتل المركز الرابع، بعد فوز واحد على حساب الجزيرة الإماراتي (6-1)، وبعد الخسارة. مرتين. ضد تشيلسي الإنجليزي (1-0) والأهلي المصري (4-0).