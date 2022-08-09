فِيْفا “يعاقب” الاتحاد بـ50 مليون ريال سعودي.. ماذا حدث

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، عقوبة على نادي الاتحاد، بغرامة قدرها 50 مليون ريال سعودي، بحسب آخر الأخبار الصحفِيْة الواردة صباح اليوم الثلاثاء.

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يمر الاتحاد بأيام صعبة فِيْ صيف 2022، إثر العقوبات التي أصدرتها لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم فِيْ قضية النصر، والمعروفة إعلاميًا بـ “التسجيلات الصوتية”.

الفِيْفا “تعاقب” الاتحاد بـ50 مليون ريال .. ماذا حدث

وأشارت صحيفة “مكة” إلَّى أن الفِيْفا طالب الاتحاد مرة أخرى بدفع 38 مليون ريال سعودي للنجم الصربي ألكسندر بريجوفِيْتش.

وفسخ الاتحاد عقد النجم بريجوفِيْتش فِيْ يونيو 2022، قبل أن يلجأ الصربي لـ “الفِيْفا”، لاسترداد متأخراته المالية.

وفِيْ سياق متصل، أكد القانوني أحمد الشيخي، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، أن الاتحاد ملزم أيضًا بدفع 12 مليون ريال سعودي لجوناس البرازيلي.

لعب جوناس فِيْ صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من 2022 إلَّى 2022، قبل إنهاء العقد بين الطرفِيْن.

وبخصوص أسباب خسارة الاتحاد، فإن القضية أمام الفِيْفا، أوضحت أن محامي النادي لم يستجب للفِيْفا إلا بعد انتهاء فترة الـ19 يومًا، فصدر الحكَمْ غيابيًا، بانتظار استئناف بحكَمْ منصبه أمام الفِيْفا. اتحاد كرة القدم. ملعب الكاس الرياضي.

أعلنت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، سلسلة عقوبات ضد الاتحاد، منها إيقاف عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4 أشهر، وغرامة 300 ألف ريال.

كَمْا أصدرت “المهنية” قراراتها بحق المدير التنفِيْذي حامد البلوي بوقفه 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد 3 أشهر، ومنع الاتحاد من التسجيل فِيْ يناير المقبل. 2022. اضافة الى غرامة 500 الف ريال.