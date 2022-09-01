“فِيْفا” يغلق قضية النصر وحمد الله.. كواليس نارية

أثار الفقيه الرياضي أحمد الشيخي مفاجأة مدوية فِيْ قضية النصر ضد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”.

حمدالله (31 عاما) لعب لنادي النصر من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل أن ينتقل إلَّى الاتحاد، فِيْ الشتاء الماضي فِيْ ميركاتو “يناير 2022”.

وبعد انتقاله إلَّى قلعة العميد رفع النصر “القضية” إلَّى لجنة الاحتراف السعودية التي أعلنت إيقاف النجم المغربي “4 أشهر”. فِيْ سياق المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقده مع المونديال.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

وبعد إعلان “الاحتراف” عقوباته الرسمية، فإن النصر ينتظر قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ؛ حيث طالبت إدارة عائلة معمر من الحمد الله بتعويضات مالية تقدر بحوالي 57 مليون ريال. فِيْ سياق نفس السؤال.

كشف الخبير فِيْ القانون الرياضي أحمد الشيخي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، الليلة الخميس، عَنّْ تطور جديد فِيْ قضية الحمدالله مع “الفِيْفا”.

وكتب أحمد الشيخي حصريا أغلق الفِيْفا قضية النصر والاتحاد وحمد الله ونتوقع أن تعلن الهِيْئة قرارها خلال أسبوعين (مصادر أخرى تتوقع 4 أسابيع).

وتابع الخبير القانوني “نعتقد أن قرار الفِيْفا سيؤثر بشكل كبير على قرار مركز التحكيم، و (قد) يعيد القضية إلَّى الاحتراف مرة أخرى”.

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