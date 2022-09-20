فِيْفا يفاجئ الشارع السعودي.. صدمة رسمية فِيْ كلاسيكو النصر والاتحاد

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة التي وردت صباح اليوم الثلاثاء، صدمة رسمية لكل من النصر والاتحاد قبل مباراتهما التي ستقام فِيْ الجولة الخامسة من البطولة السعودية ”. روشن “. ” الدوري.

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وسيضطر كل من النصر والاتحاد، بعد قلقهما من صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، يوم 2 أكتوبر الجاري، إلَّى نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث الفريقان. فِيْ مباراة بينهما فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري روشان السعودي.

مفاجآت فِيْفا فِيْ الشارع السعودي. اشتباك رسمي فِيْ النصر والاتحاد كلاسيك

وأوضحت صحيفة “الرياضية” فِيْ نسختها الورقية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، أن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، أوقفت حكام مونديال قطر 2022، 60 يومًا من منافسات المونديال، إلَّى إدارة أي مباراة رسمية فِيْ الاتحادات الأخرى بشكل تعسفِيْ.

وأوضح أن الإيطالي بيير لويجي كولينا، رئيس لجنة حكام الفِيْفا، التقى بأعضاء الاتحادات الوطنية لكرة القدم، لإبلاغهم بهذا القرار الرسمي، وهُو ما يعَنّْي غياب حكام النخبة فِيْ الجميع، عَنّْ قيادة الاتحاد. اعواد الكبريت. من الجولة القادمة من الدوري السعودي.

ومن المتوقع أن تقام الأيام الأربعة المقبلة فِيْ دوري روشان السعودي، بدون حكام مونديال قطر 2022.

صدم قرار الفِيْفا جماهِيْر رياضة الشارع السعودي بشأن قرار كلاسيكو النصر والاتحاد، خاصة أن الأخير طالب، بحسب موقع “ أكشن مع وليد ”، بالحصول على حكَمْ أوروبي من الدرجة الأولى، كَمْا دفع. المبلغ المطلوب من لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد المنفذ، وليد الفرج، أن النصر يتفق مع الحكومة المحلية، لكن مجلس إدارة الاتحاد عارض ذلك بشدة، حيث كان الرئيس أنمار الهِيْلي مهتمًا بالحكَمْ الأجنبي، فِيْ المباراة القادمة بينهما، حيث إنها من أهم مباريات عام 2022 شعبيا.

يشار إلَّى أن الاتحاد حصل على 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، فِيْما جمع النصر 9 نقاط، بعد خسارة و 3 انتصارات، فِيْ دوري روشان السعودي.