فِيْفا يفاجئ النصر والاتحاد بـ”قرار رسمي جديد”

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” ناديي النصر والاتحاد، بشأن بعض القضايا المرفوعة ضدهما، من قبل نجوم سابقين للفريقين، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022 -2023.

واستعد النصر للموسم الرياضي الجديد بـ “القوة” ؛ ووقع مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بالإضافة إلَّى حارس المرمى الكولومبي ديفِيْد أوسبينا، والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيسلان كونان.

اقرأ أيضا

“هروب الحمد الله” .. حَقيْقَة المفاجأة الكبرى التي هزت الانتصار والاتحاد

محامي حمدالله يستغل “التغيير” المفاجئ فِيْ مصير قضية الانتصار والوحدة

نجم الهلال “يخفض” زعيمه … ويعلنه النصر بطل الدوري وآسيا

أما الاتحاد، فقد استعد النادي لموسم 2022-2023، بتعاقد المدرب البرتغالي نونو سانتو، قلب دفاع الشباب، أحمد الشراحيلي، وظهِيْر أحد زكريا هُوساوي.

* خطأ إجرائي “يفِيْد” النصر والاتحاد ضد الفِيْفا

وبحسب الخبير القانوني أحمد الشيخي، فقد أبلغ أندية “فِيْفا” و “النصر” و “الاتحاد”. بتقديم 3 ملايين و 600 ألف ريال فِيْ حالتين أمامه. بسبب خطأ إجرائي.

انظر أيضا |

نجم بورتو .. آخر العروض “المتوقعة” من الأهلي فِيْ الدوري الأصفر

فِيْكتوريا تنتظر المغادرة الرسمية من منزلي … و “توافق” على استبدالها

وأشار الشيخي، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن محامي اللاعبين اللاتينيين، فِيْ قضيتين ضد النصر والاتحاد، ارتكبوا خطأ إجرائيًا كان من الممكن تفاديه بسهُولة.

وأضاف القانوني “هذا الخطأ أفاد النصر والاتحاد، وقدم خزينة الناديين، بإجمالي 3.600.000 ريال”.