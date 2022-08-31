“فِيْفا” يفاجئ النصر.. ويحسم مشاركة الهلال فِيْ كأس العالم للأندية

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) الجدل حول مشاركة فريق الهلال لكرة القدم الأول لنادي الهلال فِيْ مونديال الأندية 2022.

توج الهلال بطلاً لدوري أبطال آسيا 2022، بعد فوزه على الكوري الجنوبي بوهانج ستيلرز (2-0) فِيْ المباراة النهائية، فِيْما لم يتم تحديد أبطال هذه النسخة من البطولة القارية قبل فبراير 2023.

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حتى الآن، لم يعلن الفِيْفا عَنّْ مَوعِد كأس العالم للأندية 2022، لكن من المؤكد أن يكون العام المقبل ؛ ستقام كأس العالم فِيْ نوفمبر وديسمبر.

الهلال يشارك فِيْ كأس العالم للأندية 2022

وفِيْ هذا السياق، كشف برنامج “أكشن مع وليد” عَنّْ قرار طال انتظاره من قبل “فِيْفا” باستضافة مونديال الأندية فِيْ الربع الأول من عام 2023.

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وأعلن البرنامج عَنّْ ترشيح نادي الهلال لتمثيل القارة الآسيوية فِيْ كأس العالم للأندية. مثل بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

يشكك الهلال دائما فِيْ مشاركة النصر الوحيدة فِيْ كأس العالم للأندية 2000 FIFA. بحجة أنه جاء بـ “الترشح”، بعد الفوز بكأس السوبر الآسيوي، وليس الأبطال القاريين.

استغلت جماهِيْر النصر هذا الخبر لتردد لهجة “ترشيح” الهلال لبطولة العالم ؛ معتبرا أن بطل النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا ؛ إنه الشخص الذي يجب أن يتأهل لكأس العالم.