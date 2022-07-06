فِيْفا يفاجئ حمد الله فِيْ قضية النصر.. من يحصل على الـ84 مليون ريال

أشارت آخر البيانات الصحفِيْة، مؤخرًا، ظهر اليوم الأربعاء، إلَّى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الفِيْفا، بصدد إعلان قراراته الرسمية، فِيْ قضية نادي النصر مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، نجم الاتحاد. .

عبد الرزاق حمدالله، 31 عاما، كان متورطا فِيْ أزمة قانونية كبيرة مع النصر، فِيْ نوفمبر 2022.

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الفِيْفا يفاجئ حمدالله فِيْ حال فوزه من يحصل على 84 مليون ريال

كشف الصحفِيْ إبراهِيْم محمد العتيق، من صحيفة “الاقتصادية”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، آخر التطورات فِيْ قضية النصر وحمد الله، وهما أمام محاكَمْ الفِيْفا. .

وكتب “كل ما فِيْ الأمر أن إدارة نادي الاتحاد تلقت رسائل مطمئنة من محاميهم إلَّى الاتحاد الدولي بشأن قضية حمدالله مع النصر”، موضحًا أن الفِيْفا ستصدر القرار الرسمي. بهذا المعَنّْى، غدا الخميس.

وأكد أن القضية التي تنظرها الفِيْفا لا علاقة لها بـ “التسجيلات الصوتية” التي اشتكى فِيْها النصر والاتحاد من مفاوضات غير شرعية مع المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ماذا حدث بينهما إلغاء الانتصار فِيْ نوفمبر 2022، تعاقد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، مقابل “شرعي قانوني”، كَمْا ورد فِيْ البيان الرسمي، مما دفع الطرفِيْن، اللاعب والنادي، للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي فِيْ العقد، 84 مليون ريال سعودي.

يشار إلَّى أن عبدالرزاق حمدالله وصل إلَّى السعودية، عبر النصر، صيف 2022، قبل أن يرتدي قميص الاتحاد فِيْ يناير 2022، بعقد يستمر حتى صيف 2023.