فِيْفِيْ عبده بإطلالة غريبة على شاطئ البحر.. ومتابعون “لابسة إسدال صلاة”

ظهرت الفنانة المصرية فِيْفِيْ عبده بإطلالة وجدها كثير من المعجبين خارجة عَنّْ المألوف، حيث ارتدت خلال تواجدها على الساحل الشمالي عباءة تشبه قبعة الصلاة.

ونشرت فِيْفِيْ عبده مقطع فِيْديو ظهرت فِيْه واقفة أمام شاطئ البحر، وعلقت قائلة “أول يوم نزلت فِيْه البحر وآخر يوم نزلت فِيْه اعتبروني أسرة وأخطأت، ليس فِيْ وقت مبكر ليس فِيْ وقت متأخر على الساحل. لكن كان علي أن آخذ كل الموجات السبع، صيف سعيد لكَمْ، إن شاء الله “.

كشفت الراقِصَّة المصرية أنها المرة الأولى التي تذهب فِيْها إلَّى البحر هذا العام للسباحة، رغم وجودها لبعض الوقت على الساحل الشمالي.

وأشارت إلَّى أنها تبنت هذا المظهر حيث لا يُسمح لها بالتقاط صور لها وهِيْ ترتدي ملابس السباحة، وعلقت قائلة “لن يفِيْدني تصويرها فِيْ مايو. لن ينتهِيْ الوقت”.

وتفاعل المتابعون مع الفِيْديو، معتبرين أن فِيْفِيْ عبده من النجوم القلائل الذين يتمتعون بالإبداع، حيث تلجأ دائمًا إلَّى إسعاد متابعيها. وفقك الله، وأعطيك العافِيْة، وأصلح حالتك يا رب ».

وأضاف آخر رافضًا اختياره “هل ستسبح أم تعتمر أنت ترتدي عباءة الصلاة مما يعَنّْي أنك ترتدي ملابس الشاطئ للرقص بينما ترتدي ثوب الصلاة للسباحة “.

بينما يعتقد البعض أنه كان من الأنسب بالنسبة لها أن تتبنى البوركيني، باعتباره فستانًا متواضعًا يغري البحر أيضًا، يعتقد البعض أنها كانت تحاول عدم إثارة المزيد من الجدل.

واستذكروا ظهُورها الذي ظهرت خلاله بفستان من الريش، وحلقت فِيْ الهُواء، بينما كانت ترقص على أغنية إليسا وسعد لمجرد.

وبعد ة المتابعين لكلماتها، اتضح أنها اختارت العباءة لارتدائها على البحر احتراما لمعجبيها الذين يتابعونها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلَّى أن فِيْفِيْ عبده شاركت فِيْ دراما رمضان 2022 بعد غياب عامين، من خلال مسلسل “اعمل فِيْ العلي”.

وشارك فِيْ بطولة مسلسل “عمل فِيْ العلي” إلَّى جانب فِيْفِيْ عبده وشيرين رضا وطوني ماهر وبسمة داود ومروان يونس، وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مارك عادل.