فِيْكتوريا بيكهام تواصل حربها الباردة ضد زوجة ابنها بهذا التصرف

يبدو أن الخلاف بين النجمة فِيْكتوريا بيكهام وزوجة ابنها وعائلتها لا يزال قائماً، ويبدو أيضًا أنه لن ينتهِيْ قريبًا، والدليل على ذلك هُو ما فعلته فِيْكتوريا بالأمس.

وهنأت فِيْكتوريا ابنها بروكلين، على مقابلته الأخيرة مع زوجته مع مجلة “فوغ”، دون أن تفعل الشيء نفسه مع زوجته نيكولا بيلتز، لأنها تجاهلتها ولم تهنئها، مؤكدة أن الأجواء المشبعة بينهما باقية. نفس الشيء

شاركت فِيْكتوريا، 48 عامًا، صورة غلاف المجلة (نسخة هُونغ كونغ) على حسابها على Instagram، يظهر فِيْها بروكلين ونيكولا، وأرفقت تعليقًا قائلة “فخور جدًا بكَمْ”، تاركة إشارة إليها. حساب طفلك وحساب المجلة مع شكل قلب وردي.

فِيْ الوقت نفسه، نشر ديفِيْد بيكهام أيضًا صورة على حسابه على إنستغرام لابنه بروكلين، معلقًا، “أنت تبدو جيدًا”، والتي شاركتها فِيْكتوريا لاحقًا.

على الرغم من أن بروكلين، 23 عامًا، أجرى تلك المقابلة مع زوجته نيكولا، 27 عامًا، إلا أن والدتها تجاهلتها عَنّْ عمد ورفضت تهنئتها، مما أظهر حجم المشاكل بينهما.

من ناحية أخرى، شارك كل من Brooklyn و Nicholas مجموعة من الصور من جلسة تصوير المقابلة، بما فِيْ ذلك صورة الغلاف، على حسابات Instagram الخاصة بهم.

لاحظ الجمهُور أيضًا أنه على الرغم من إعجاب فِيْكتوريا بصورة بروكلين وحدها، إلا أنها لم تعجبها صورة غلاف نيكولا مع بروكلين.

وذكرت تقارير صحفِيْة عَنّْ الأمر أنه على الرغم من ذلك، فإن تلك الخلافات مع نيكولاس، والتي أدت إلَّى توتر العلاقة مع زوجها بروكلين، وضعت فِيْكتوريا فِيْ حالة حداد.

ونقلت الديلي ميل عَنّْ مصادر مقربة من العائلة قولها إن ما تخشاه فِيْكتوريا الآن بسبب هذه الخلافات هُو أنها ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين ابنها وزوجته، خاصة أنها مرتبطة بشكل وثيق ببروكلين ولا تتمنى له أي ضرر. فِيْ حياته الأسرية الخاصة.

كانت الشرارة الأولى لتلك الحرب الباردة بين فِيْكتوريا ونيكولا بيلتز مرتبطة بالنزاع حول فستان زفاف نيكولاس، والذي لم تختاره من تصميم حماتها، ثم أدلى نيكولاس بتصريحات تتهم فِيْكتوريا بمحاولة سرقة الأضواء. لها يوم زفافها.