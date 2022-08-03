فِيْلم “تسليم أهالي”.. تسريب مقطع للراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم

سرب المنتج المصري هشام جمال جزءًا من الفِيْلم القادم “تسليم الشعب” قبل ساعات من طرحه المسرحي، بطولة الفنانة دنيا سمير غانم وهشام ماجد والراحلة دلال عبد العزيز.

وشهد مقطع الفِيْديو سقوط الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، يوم 7 أغسطس، ذكرى وفاتها الأولى، بشخصيتها الكوميدية فِيْ فِيْلم (الأستاذة بثينة).

تجسد دلال شخصية والدة زاهِيْة، التي تؤدي دورها دنيا سمير غانم، كَمْا ظهرت فِيْ البرومو عَنّْدما تزوجت بيومي فؤاد والد هشام ماجد.

وتعليقًا على مقطع الفِيْديو الذي نشره عبر حسابه على Instagram، قال هشام جمال “غدًا إن شاء الله فِيْ جميع دور السينما”.

وأضاف “خلال تجربتي الأخيرة فِيْ مشاهدة فِيْلم” أسلموا شعبي قبل أن يخرج، قمت بتصوير هذا الجزء لأقول للأم المحترمة والفنانة دلال عبد العزيز رحمها الله “شكرا لك الأستاذة بثينة على جمالك. ولطف وذكاء وماكرة.

وتابع جمال “قبل أيام قليلة من عيد ميلاده السنوي أريد أن أسألكَمْ الدعاء لرحمته تعال والبروفِيْسور سمير غانم رحمه الله وإن شاء الله سيكونون معا فِيْ الجنة الآن.، إله.” مستعد.”

وكان المقطع الدعائي للفِيْلم قد شاهد مقاطع لدلال عبد العزيز التي كانت آخرها برفقة ابنتها دنيا سمير غانم قبل رحيلها العام الماضي، الأمر الذي صدم الجمهُور بوفاتها، فِيْ الوقت الذي اعتبر فِيْه منظمو العرض. من العائلات اضطروا إلَّى تأجيله عدة مرات، بسبب دخول دنيا فِيْ حالة حداد مع إيقاف سابق.

وأهدت عَنّْاوين الفِيْلم لروحه وروح الفنان سمير غانم.

كَمْا قادت الفنانة الرحلة على الملصق الرسمي للفِيْلم مرتدية زي عروسة برفقة بيومي فؤاد وهشام ماجد ودنيا سمير غانم.

كانت دنيا سمير غانم قد بعثت مؤخرا برسالة إلَّى والدتها دلال عبد العزيز قبل عرض فِيْلم “تسلم أهل البيلي” وقالت لها “بحبك يا أمي .. أجمل وأخف دماء فِيْ العالم”. العالم. العالم “. “شكرا لكونك بجانبي فِيْ الفِيْلم، أنت وطفلي حبيبي. يفضل الناس أن يفكروا فِيْك بابتسامة وضحكة من القلب وسيرة ذاتية جيدة.”

تدور أحداث فِيْلم “توصيل الناس” حول طبيب بشري يدعى خليل صدقي، وهُو متزوج من زاهِيْة، ويحلم بالهجرة إلَّى كندا، لكنهم يواجهُون بعض المشاكل التي تمنع الطبيب من السفر.

والفِيْلم بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيومي فؤاد، عمرو وهبة، محمد عتاقة، ضيوف الشرف محمد ممدوح، لوسي، عبد الله مشرف، أحمد فتحي، تأليف شريف نجيب، إخراج خالد الخلفاوي، من إنتاج شركة سينرجي فِيْلم وشركة روزناما. .