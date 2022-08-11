فِيْلم يكشف حقائق مروعة عَنّْ آرمي هامر.. سلوك جنسي “مريض” ورغبة بأكل لحوم البشر

تصدرت نجمة هُوليوود أرمي هامر عَنّْاوين الصحف العالمية مؤخرًا بعد اتهامها بالاعتداء الجنسي والإساءة العاطفِيْة وأكل لحوم البشر.

تستعد عمة هامر لمسلسل وثائقي، House of Hammer، لكشف تفاصيل سقوط الممثل المروع من هُوليوود والتستر على مزاعم سوء المعاملة التي امتدت لخمسة أجيال من عائلته قبله.

تتبع سلسلة docu المرتقبة الحياة المعقدة لـ Armie Hammer، والتي استخدم خلالها المخدرات، وخيانة زوجته إليزابيث تشامبرز، وانخرط فِيْ أنشطة جنسية عَنّْيفة تُعرف باسم BDSM (اختصار للعبودية، والانضباط، والهِيْمنة، والخضوع، والسادية، و الماسوشية).).

ظهرت صديقة هامر السابقة كروتني فوسكوفِيْتش والكاتبة والفنانة جوليا موريسون فِيْ المسلسل، وكشفت عَنّْ رسائل نصية مزعجة أرسلها لهم هامر.

تتضمن الرسائل “رسائل فتش جنسية”، والتي تعَنّْي انحرافًا جنسيًا ونفسيًا قائمًا على إشباع الرغبة الجنسية من خلال الانجذاب فقط إلَّى أجزاء الجسم، مثل القدمين، أو إلَّى أشياء معينة مثل الأحذية أو الجوارب أو الملابس الداخلية. .

بالإضافة إلَّى ذلك، تتضمن الرسائل تلميحات عَنّْ رغبة هامر فِيْ أكل اللحم البشري.

قرأ أحدهم “أتخيل شخصين يظهران حبهما وتفانيهما لبعضهما البعض، ثم أقوم بربطهما فِيْ مكان عام ليلاً وجعل أجسادهما مجانية”.

وفِيْ أخرى “أنا آكل لحوم البشر .. أريد أن آكلك”.

فِيْ تسجيل صوتي، قال “رهاني هُو الذهاب إلَّى منزلك وربطك تمامًا، وتعطيل قدراتك على فعل ما أريد من كل ثقب فِيْ جسدك حتى أنتهِيْ منك.”

لاحظت المرأتان أن الممثل البالغ من العمر 35 عامًا يتمتع بسحر وجاذبية جذابة فِيْ البداية، ثم يبدأ تدريجياً فِيْ دفع الحدود أثناء العلاقة.

أما بالنسبة لعائلة Hammer، فقد تبدو مثالية ظاهريًا، لكنها فِيْ الواقع تخفِيْ أسرارًا مظلمة، كَمْا كشفت عمة النجم، Casey Hammer، فِيْ المقطع الدعائي للفِيْلم الوثائقي “إذا كنت تؤمن بعقد صفقات مع الشيطان، فإن عائلة Hammer تتصدر قائمة الطواطم. كل جيل من عائلتي متورط فِيْ أعمال شريرة مظلمة. والأمر يزداد سوءًا. “

ومضى فِيْ فضح عائلة هامر، قائلاً “خداع، خداع، إساءة، إدمان، فساد. لخمسة أجيال، كان لدى رجال عائلة هامر أسرار وفضائح أكثر مما يمكن أن يحمله أي قبو”.