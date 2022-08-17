فِيْليبس العملاقة للإلكترونيات تطيح بمديرها إثر كارثة “عيوب تصنيع”

أقالت شركة الإلكترونيات الهُولندية العملاقة فِيْليبس مديرها العام بعد أزمة “عيوب التصنيع” التي ظهرت كأحد أجهزتها المهمة والحساسة.

وأعلنت الشركة أن مديرها العام، فرانس فان هُوتين، سيترك منصبه قبل أشهر من المَوعِد المحدد، فِيْ ظل المشاكل التي واجهتها قبل عام بسبب سحب ملايين أجهزة التنفس بسبب عيوب التصنيع.

كان من المقرر أن يغادر فان هُوتين الشركة فِيْ أبريل المقبل بعد 12 عامًا فِيْ المنصب، لكنه سيسلم مهامه فِيْ 15 أكتوبر إلَّى روي جاكوبس المشرف الحالي على هذا الانسحاب العملاق الذي كلف المجموعة مئات الملايين من الدولارات.

حان وقت التغيير

وبحسب بيان صادر عَنّْ المجموعة، اتفق المجلس الإشرافِيْ لفِيْليبس ورئيس المجموعة المنتهِيْة ولايته على أنه “مع اقتراب نهاية فترته الثالثة، حان الوقت لتغيير القيادة”.

قال فرانس فان هُوتين إنه “فخور” بقيادة مسار التنويع لأنشطة فِيْليبس منذ عام 2010، لجعلها “واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا الصحية فِيْ العالم”.

لكنه أقر بأنه “لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به” للسماح للمجموعة التي تتخذ من أمستردام مقراً لها “بالتغلب على النكسات الحالية وظروف السوق غير المواتية”.

عيوب الجهاز التنفسي

منذ يونيو 2022، اضطرت شركة Philips إلَّى إطلاق حملة عالمية ضخمة لاستدعاء العديد من النماذج المعيبة من أجهزة التنفس الصناعي التي يستخدمها على وجه التحديد المرضى الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي.

تحتوي الأجهزة المعَنّْية على رغوة عازلة للصوت، يتم فصل الجزيئات عَنّْها والتي يمكن أن تسبب الصداع أو التهِيْج إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها.

كَمْا أشارت المجموعة إلَّى وجود خطر “محتمل” يتمثل فِيْ الإصابة بسرطانات طويلة الأمد.

حتى الآن، اضطرت المجموعة إلَّى توفِيْر ما يقرب من 900 مليون يورو لتمويل العملية، مما ساهم أيضًا فِيْ صافِيْ الخسائر المالية التي تكبدها العملاق الهُولندي.