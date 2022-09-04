فِيْيتو يكشف “سر” هدف الهلال فِيْ الفتح.. ورسالة خاصة إلَّى الزمالك

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

فِيْتو يكشف “سر” هدف الهلال على الفتح … ورسالة خاصة للزمالك

وأشار النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو، فِيْ تصريحاته لـ “إس إس سي” سبورتس، إلَّى أن الهدف الذي سجله فِيْ مرمى الفتح كان صعبًا، موضحًا أن زاوية الحارس كانت ضيقة جدًا وأنه لم يكن أمامه سوى ثانية واحدة فِيْ هذا الوضع.

وأكد أنه يعتزم تقديم كل ما لديه من أجل شعار الهلال فِيْ الفترة المقبلة.

وبعث فِيْتو برسالة خاصة إلَّى الزمالك المصري، عَنّْدما أكد أن الهلال يتجه إلَّى قطر، لخوض المباراة الودية، بجدية، لحسم لقب كأس سوبر لوسيل، الأمر الذي سيسعد جماهِيْر الهلال.

والجدير بالذكر أن فِيْتو سجل هدفه الأول للهلال، منذ عودته من الشباب، فِيْ صيف 2022، عَنّْدما كان على سبيل الإعارة فِيْ الصفقة النيجيرية أوديون إيغالو.