فِيْ أول 6 أشهر من 2022.. أثرياء العالم يخسرون 1.4 تريليون دولار

قام 500 شخص حول العالم بإثراء حوالي 1.4 تريليون دولار فِيْ النصف الأول من هذا العام، بسبب الانخفاض الحاد فِيْ أسعار الأسْهُمْ.

يعد الانخفاض المذهل هُو الأكبر فِيْ ستة أشهر على الإطلاق لفئة المليارديرات العالمية. تمثل الخسارة تحولًا حادًا عَنّْ العامين الماضيين، عَنّْدما تضخمت ثروات فاحشي الثراء حيث أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابير تحفِيْزية غير مسبوقة فِيْ أعقاب جائحة COVID-19، مما أدى إلَّى تدمير قيمة كل شيء من شركات التكنولوجيا إلَّى العملات المشفرة .

ماسك، أغنى رجل فِيْ العالم، يخسر 62 مليار دولار

على الرغم من تراكَمْ الخسائر بالنسبة لأغنى أغنياء العالم، إلا أنها مجرد خطوة متواضعة نحو تضييق التفاوت فِيْ الثروة.

وفقًا لمؤشر Bloomberg Billionaires، انخفضت ثروة الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla Elon Musk بمقدار 62 مليار دولار، لكنه لا يزال أغنى شخص فِيْ العالم بثروة تبلغ 208 مليار دولار.

كَمْا انخفضت ثروة جيف بيزوس بمقدار 63 مليار دولار، محتفظًا بمركزه كثاني أغنى شخص فِيْ القائمة بمقدار 129.6 مليار دولار.

وأظهر مؤشر “بلومبيرج” أن برنارد أرنو أغنى شخص فِيْ فرنسا احتل المرتبة الثالثة بثروة بلغت 128.7 مليار دولار، يليه بيل جيتس بـ 114.8 مليار دولار. هم الأربعة الوحيدون الذين تتجاوز ثروتهم 100 مليار دولار، بعد أن كان هناك 10 أشخاص حول العالم تجاوزوا هذا المبلغ فِيْ بداية العام، مثل مارك زوكربيرج، الذي يحتل الآن المركز 17 فِيْ القائمة بـ 60 مليار دولار.

شهد Changping Zhao، رائد صناعة التشفِيْر الذي ظهر لأول مرة على مؤشر Bloomberg Billionaires فِيْ يناير بثروة قدرها 96 مليار دولار، انخفاضًا فِيْ ثروته بنحو 80 مليار دولار هذا العام وسط اضطراب الأصول الرقمية.

خسائر تاريخية لمؤشر “Standard & Poor’s 500”

انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية بأكثر من 20٪ فِيْ الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مسجلاً أكبر انخفاض منذ عام 1970.

وتأثرت أسواق الأسْهُمْ العالمية منذ بداية العام الجاري بتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، وسط مخاوف من تسارع التضخم وركود الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، يحاول بعض الأثرياء استغلال الأزمات الحالية لتحويلها إلَّى فرصة مولدة تعزز ثرواتهم. اشترى Sam Bankman-Fried، الرئيس التنفِيْذي لبورصة العملات المشفرة FTX، حصة 7.6 ٪ فِيْ Robin Hood Markets فِيْ أوائل مايو بعد أن انخفض سعر سهم الوسيط القائم على التطبيقات بنسبة 77 ٪ عَنّْ عروضه. السنة الأولى فِيْ يوليو الماضي.

بينما يسعى إيلون ماسك، أغنى ملياردير فِيْ العالم، إلَّى الحصول على أشهر عملية استحواذ على الإطلاق، حيث توصل إلَّى صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء Twitter، حيث عرض دفع 54.20 دولارًا للسهم الواحد، بينما تم تداول سهم شركة التواصل الاجتماعي بسعر 37.44 دولارًا فِيْ نيويورك يوم الجمعة. . 1 يوليو 2022.