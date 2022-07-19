فِيْ إطار زيارة محمد بن زايد.. الإمارات وفرنسا توقعان 10 اتفاقيات ومذكرات

وقعت الإمارات وفرنسا، اليوم الاثنين، عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلَّى تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاقها فِيْ مختلف المجالات الحيوية.

يأتي ذلك فِيْ إطار زيارة دولة رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهِيْان لفرنسا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فِيْ تغريدة على تويتر، عقب توقيع الاتفاقيات والمذكرات، إن “الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الإمارات ستسهم فِيْ تعزيز العلاقات بين البلدين أكثر من أي وقت مضى”.

وتضمنت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها وتبادلها الجانبان خطاب نوايا بشأن منح تصريح لأفراد أسر البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للعمل، وقعها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وزير الخارجية. والتعاون الدولي، وكاثرين كولونا، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

كَمْا تضمنت إعلانا مشتركا للتعاون بين دولة الإمارات وفرنسا فِيْ مجال التعليم العالي وقعه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهِيْان وكاثرين كولونا.

ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومجموعة أفنور للتعاون فِيْ مجال التقييس وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأوليفِيْيه بيغات مدير عام شركة أفنور. مجموعة.

بالإضافة إلَّى مذكرة تفاهم بين مكتب المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ والحكومة الفرنسية فِيْ مجال العمل المناخي، وقعها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، المبعوث الإماراتي الخاص لتغير المناخ، وآني. بانييه جوناشيت، وزير انتقال الطاقة.

كَمْا تضمنت خارطة طريق للتعاون بين مجلس التوازن الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة والإدارة العامة للتسليح بوزارة الدفاع الفرنسية، وقعها أحمد الهرمودي، الرئيس التنفِيْذي للمجلس، ومهندس التسليح تييري كاغلير، مدير التنمية الدولية فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة. الإدارة العامة.

كَمْا تضمنت مذكرة تفاهم بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني لدراسات الفضاء فِيْ فرنسا بشأن تعاونهما فِيْ مجال استكشاف القمر، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وفِيْليب بابتيست. الرئيس التنفِيْذي للمركز الوطني لدراسات الفضاء.

كَمْا تضمنت رسالة نوايا بشأن رصد الأرض بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفِيْليب بابتيست الرئيس التنفِيْذي لمركز محمد بن راشد للفضاء. المركز الوطني الفرنسي.

بالإضافة إلَّى خطاب نوايا بخصوص أنشطة الرحلات الفضائية البشرية بين مركز محمد بن راشد للفضاء والمركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء، وقعها سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء وفِيْليب بابتيست. الرئيس التنفِيْذي للمركز الوطني لدراسات الفضاء.

ووقع مذكرة تفاهم للتعاون بين معهد باستير ومركز أبوظبي للصحة العامة مطر سعيد النعيمي مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة والبروفِيْسور ستيوارت كول رئيس المعهد.

تم توقيع عقد إنشاء NT Energy بين Technip والشركة الوطنية للبناء البترولي من قبل أحمد الظاهري، الرئيس التنفِيْذي لشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، و Arnobyton، الرئيس التنفِيْذي لشركة Technip.