فِيْ افتتاح “دوري روشن”.. ضمك يفوز على الفِيْحاء ويتصدر مؤقتا

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي داماك على مضيفه الفِيْحاء بهدف صفر، فِيْ المباراة الأولى لـ “دوري روشان السعودي”، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

وبهذه النتيجة فاز نادي داماك بالنقاط الثلاث الأولى فِيْ الموسم الجديد. لتتصدر جدول الدوري، مؤقتا.

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أما الفِيْحاء حامل كأس خادم الحرمين الشريفِيْن، فِيْجمد رصيده عَنّْد “صفر نقطة”، فِيْ انتظار مباراته المقبلة ضد الهلال، فِيْ اليوم الثاني من الدوري.

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وكان الشوط الأول بين ضمك والفِيْحاء متوسط ​​المستوى. حيث انتهى بالتعادل السلبي.

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ودخل الضيف “بقوة” فِيْ الشوط الثاني منذ أن سجل الصربي دوماجوج أنتوليتش ​​هدف داماك الوحيد فِيْ الدقيقة 51.

وبعد الهدف حاول أصحاب الأرض تغيير النتيجة، لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل، وخسر الفِيْحاء فِيْ مباراتهم الأولى بالموسم الجديد.