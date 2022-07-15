فِيْ الذكرى الـ 78 لموتها.. من قتل أسمهان‎‎

فِيْ 14 يوليو 2022، سوف يمر 78 عامًا على وفاة الفنانة السورية أسمهان، لكن قِصَّة مقتلها تظل لُغُزًا لم يتم الكشف عَنّْه بعد.

عاشت أسمهان حياة قصيرة بين عامي 1912 و 1944، واسمه الحقيقي أمل فهد إسماعيل الأطرش. مات فجأة وبغموض فِيْ ريعان شبابه.

لكن حياته، مثل وفاته، كانت مليئة بالأحداث الساخنة والغامضة والغريبة.

كانت أسمهان متفقة إلَّى حد كبير مع شقيقها المطرب والموسيقي المعروف فريد الأطرش، الذي أخذها بيدها فِيْ عالم الفن وجعلها نجمة غنائية لامعة إلَّى جانب نساء عصر أم كلثوم، نجاة. . علي وليلى مراد وآخرون.

ولد على متن سفِيْنة كانت تنقل العائلة من تركيا بعد خلاف بين الأب والسلطات التركية، وفِيْ طريق العودة من تركيا، مرت العائلة عبر بيروت، حيث كان بعض الأقارب فِيْ حي سرسق، ثم انتقلوا إلَّى سوريا وتحديداً إلَّى جبل الدروز بلد آل الأطرش، واستقرت الأسرة وعاشت حياة سعيدة حتى وفاة الأمير فهد عام 1924.

ظهرت مواهب أمل الفنية والغنائية مبكرا حيث كانت تغني فِيْ المنزل والمدرسة، تغني أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وشقيقها فريد. منذ عام 1931 تشارك أسمهان فِيْ الغناء مع شقيقها فريد الأطرش.

فِيْ عام 1934 تزوجت من الأمير حسن الأطرش وانتقلت معه إلَّى جبل الدروز فِيْ سوريا لمدة ست سنوات، أنجبت خلالها ابنة هِيْ كاميليا، لكن حياتها الجبلية انتهت بخلاف مع زوجها فرجع. من سوريا إلَّى مصر، وعاد إليها الحنين إلَّى عالم الفن لممارسة الغناء ودخول مجال التمثيل السينمائي.

خلال زواجها من الأمير حسن الأطرش، حاولت الانتحار فِيْ جبل الدروز بعد خلاف بينهما، وكررت الخطوة مرة أخرى فِيْ أحد الفنادق نتيجة الديون المتراكَمْة عليها، والتي من أجلها أنقذتها صديقتها.

وقد أثيرت روايات وشائعات كثيرة عَنّْ تعاونه مع المخابرات البريطانية، ووفقًا للمعلومات المتداولة، فإن أسمهان كان هدفًا لمحاولات اغتيال، بما فِيْ ذلك على يد المخابرات البريطانية.

أثناء عملها فِيْ مصر، سافرت إلَّى منطقة رأس البر لقضاء فترة راحة هناك، صباح الجمعة 14 يوليو 1944، برفقة صديقتها ومديرة الأعمال ماري كولادا، فِيْ الطريق التي فقد فِيْها السائق السيارة. مراقبة. وانحرفت السيارة وسقطت فِيْ القناة وتوفِيْت هِيْ وصديقتها عَنّْ عمر يناهز 32 عامًا.

أما السائق فلم يصب بأذى واختفى. بعد اختفائه، بقي سؤال من يقف وراء وفاته دون إجابة. ووجهت أصابع الاتهام إلَّى المخابرات البريطانية وزوجها الأول حسن الأطرش وزوجها الثالث أحمد سالم وأم كلثوم وشقيقها فؤاد الأطرش.