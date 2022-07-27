فِيْ السَعُودِيْة سيارات بـ5 ألاف ريال مستعملة فِيْما فوق من أجود سيارات المملكة

السيارات المستعملة فِيْ السَعُودِيْة ثمنها 5 آلاف ريال أعلاه، نظيفة الاستخدام، والشراء مباشرة من المالك دون وسيط، من أشهرها السيارات المستعملة الرائدة فِيْ السوق السعودي نقدمها للمواطنين والمقيمين داخل المملكة. رخيص متاح للجميع، نعرض سيارات مستعملة رخيصة فِيْ السَعُودِيْة بالمواصفات ومنصة العرض والأسعار أدناه.

فِيْ السَعُودِيْة السيارات تكلف 5 آلاف ريال

هِيْونداي كوبيه 2005 مستعملة

سيارة كوبيه من هِيْونداي تعمل بمحرك سعة 2700 سم مكعب وتولد 141 حصانًا توربوًا وعزم دوران 255 نيوتن متر. متر، ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 4 أسطوانات.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة الزهراء.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب هِيْكلية بسيطة.

بها فتحة سقف ومصابيح زينون وتكييف وقفل مركزي ومقاعد جلدية وشاشة تعمل باللمس ومنفذ USB ونظام ملاحة.

سعر سيارة هِيْونداي كوبيه المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 5 آلاف ريال.

شيفروليه افِيْو 2011 مستعملة

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم تعمل بمحرك 1400 سي سي مع ناقل حركة يدوي بخمس سرعات وأربع أسطوانات وقوة 99 حصاناً وعزم دوران 124 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 40 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة بحرة.

السيارة بحالة جيدة مع عيوب هِيْكلية بسيطة.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

يشمل الوسائد الهُوائية والراديو والبلوتوث ومنفذ USB ومشغل الأقراص المدمجة وتكييف الهُواء ونظام الملاحة ونظام الفرامل المانعة للانغلاق والتحكَمْ فِيْ السرعة ونظام إنذار ضد السرقة وشاشة الوسائط المتعددة والقفل المركزي.

سعر سيارة شيفروليه أفِيْو المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

رينو لوجان 2013 مستعملة