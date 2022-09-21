فِيْ انتظار قرار الاتحاد.. “حمد الله يكَمْل كتيبة البلطان المرعبة”

“الحمد لله من نادي الاتحاد الشباب”. وهكذا زادت التكهنات، فِيْ الساعات الأخيرة، مع اقتراب اللاعب من وقت الفراغ.

وانضم النجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، 31 عاما، إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ “يناير 2022” وينتر ميركاتو، من النصر، على أساس انتقال مجاني.

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وقع النجم المغربي عقودا تربطه بالاتحاد حتى 30 يونيو 2023. حسنًا، يدخل الفترة المجانية، يناير المقبل، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر.

* مستقبل حمدالله مع نادي الاتحاد

الحَقيْقَة هِيْ أن حمدالله يريد البقاء مع العميد الفِيْدرالي لعدة سنوات أخرى. حيث أعرب عَنّْ ارتياحه الكبير داخل هذا الكيان.

تعليق التجديد لعبد الرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد. وسيقدم مجلس إدارة أنمار الهِيْلي عرضًا رسميًا له خلال الأسابيع المقبلة.

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لكن إذا رفضت إدارة الهِيْلي تقديم عرض رسمي للنجم المغربي، فسيبدأ البحث عَنّْ عروض أخرى ؛ سواء فِيْ المملكة العربية السعودية أو فِيْ الخارج.

وبحسب آخر التقارير فإن حمدالله يفضل البقاء فِيْ السعودية. حيث لا تريد تركه، خلال الفترة الحالية.

– فإلَّى أين يذهب حمدالله إذا ترك النقابة

فِيْ ظل هذا الجدل حول مستقبل حمدالله، نشرت الإعلامي الرياضي عَنّْاد الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير تويتر، صورة للاعب.

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وعلق الرشيد على الصورة بوضع “قلب أبيض” ؛ وفسّر ذلك البعض، مع احتمال انتقال عبد الرزاق حمدالله إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الشباب.

خالد البلطان رئيس نادي الشباب معروف بضمه للاعبين كبار لا تريد أنديةهم “البقاء” والتألق مرة أخرى. نواف العابد، هتان بحبري، فهد المولد.