فِيْ بيان رسمي.. الاتحاد يتحرك قانونيا بعد “عقوبة حمد الله”

وأصدر نادي الاتحاد بياناً رسمياً للتعليق على قرار لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق النادي، فِيْ إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ “تسجيلات حمدالله”.

قررت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان نادي الاتحاد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى الإيقاف عَنّْ اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله، لمدة 4. أشهر وغرامة 300 ألف ريال مع إيقاف المدير العام حامد البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال والإيقاف الإداري لمشعل السعيد لمدة 3 أشهر. .

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أصدرت النقابة بيانا عبر الحساب الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” جاء فِيْه كالتالي

بالإشارة إلَّى القرار الصادر عَنّْ لجنة الاحتراف تجاه النادي ومسؤوليه ولاعبه، نؤكد للمجتمع الرياضي المهتم بمعرفة تفاصيل هذه القضية أن مجلس إدارة النادي قد بدأ بالفعل إجراءات قانونية للحفاظ على حقوق النادي. وموظفِيْها لمقاضاة كل من تسبب فِيْ إلحاق الضرر بنادي الاتحاد من قبل أشخاص داخل وخارج النظام الرياضي، ونحن على يقين من أن للعدالة رأي فِيْ هذه القضية أخيرًا، وأن الحكَمْ لا يزال أوليًا، ونحن سنواصل إجراءاتنا القانونية بشأنها إلَّى أحدث مستويات التقاضي المتاحة للهِيْئات الرياضية وغير الرياضية، الجنائية والمدنية على حد سواء، مع العلم أن القضية قيد نظر FIFA حاليًا مع نفس الأطراف. الموضوع والسبب، خاصة أنه له بعد دولي، حتى لو كان مسجلاً لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي.

نؤكد ثقتنا الكاملة فِيْ الهِيْئات الرياضية بالمملكة وعلى رأسها وزارة الرياضة ومركز التحكيم واتحاد الكرة ولجانهما، وثقتنا الكاملة بالجهات الرقابية والقضائية والتنفِيْذية لإثبات حق آل. نادي الاتحاد، ومعاقبة كل من يخالف النظام العام فِيْ المملكة.

جاء قرار لجنة الاحتراف فِيْ إطار الشكوى المقدمة من نادي النصر، والتي رفعت قضيتها ضد النادي واللاعب إلَّى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، مصحوبة بتسجيلات تفِيْد بوجود مفاوضات بين نادي النصر. نصر. الاتحاد وحمد الله فِيْما كان اللاعب فِيْ فترة الحماية مع النصر.

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