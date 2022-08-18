فِيْ تجنب البلاستيك.. مستقبل مستدام للألمان

من أجل تحقيق الاستدامة وأهدافها فِيْ المستقبل، يعتمد غالبية الألمان على تجنب البلاستيك فِيْ جميع معاملاتهم اليومية.

تجنب البلاستيك … أهم معيار للاستدامة

أظهر استطلاع للرأي فِيْ ألمانيا أجرته شركة YouGov ونشرت نتائجه اليوم الخميس 18 أغسطس 2022، أن 60٪ من الألمان اعتبروا أن تجنب البلاستيك هُو المعيار الأهم فِيْ تحقيق مستقبل مستدام، يليه تغيير سلوك المستهلك من خلال 50٪ والتخطيط المستدام لمشاريع البنية التحتية بنسبة 47٪. من ناحية أخرى، يتأخر الاستثمار المالي المستدام بنسبة 18٪ فقط.

أجرى المعهد الاستطلاع فِيْ مايو، بتكليف من شركة التأمين Swiss Life، وشمل المسح التمثيلي 2139 رجلاً وامرأة.

تشمل “الاستدامة” فِيْ القطاع المالي الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية من جانب الشركات التي يتم الاستثمار فِيْها. يتم اختصار المصطلح فِيْ اللغة الإنجليزية باسم “ESG” والتي تعَنّْي “الإدارة البيئية والاجتماعية”.

هذه المعايير، على سبيل المثال، تستبعد الاستثمار فِيْ الشركات التي تلوث البيئة بشدة من خلال مستويات عالية من الانبعاثات أو التي تصنع منتجاتها فِيْ ظل ظروف عمل مشكوك فِيْها فِيْ البلدان ذات الأجور المنخفضة.

وأشار الاستطلاع إلَّى أن العدد الكبير من الأشخاص الذين لا يعرفون المعَنّْى الدقيق للمنتجات المالية المستدامة لعبوا دورًا فِيْ قلة عدد المعالين على دور الاستثمار المالي كَمْعيار مهم لتحقيق مستقبل مستدام. حيث قال 57٪ ممن شملهم الاستطلاع أن معلوماتهم حول هذه المنتجات منخفضة إلَّى حد ما، وقال 50٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتقدون أن هذه المعلومات معقدة.

من ناحية أخرى، بدت الصورة مختلفة بالنسبة للأشخاص الأكثر إلمامًا بهذا الأمر، حيث بلغ عددهم 25٪ ممن شملهم الاستطلاع، حيث قالت مجموعة كبيرة منهم (42٪) إنهم اختاروا الاستثمار المالي المتوافق مع البيئة والمجتمع. الحكَمْ كَمْعيار مهم لتحقيق مستقبل مستدام.

حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد

منذ 3 يوليو 2022، من المقرر أن تختفِيْ جميع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من السوق فِيْ ألمانيا وجميع الدول الأعضاء الأخرى فِيْ الاتحاد الأوروبي، وفقًا لقاعدة فرضها الاتحاد الأوروبي على حظر أدوات المائدة البلاستيكية منذ عام 2022.

يؤثر الحظر على المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، مثل أدوات المائدة والأطباق وقش الشرب وعصي التحريك ومسحات القطن وأعواد البالونات البلاستيكية. لم يعد يُسمح بحاويات وأكواب مشروبات الستايروفوم فِيْ السوق.

تمت الموافقة على قانون يحظر بيع المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد فِيْ سبتمبر 2022، ويتضمن حظرًا على أدوات المائدة من الأكواب والأطباق، ويتضمن بعض أغلفة البوليسترين المعدة لإعداد الطعام.

جاء قرار حظر 12 فئة من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام بعد مفاوضات بين الدول الأعضاء فِيْ الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل 70٪ من النفايات التي يتم إلقاؤها فِيْ المحيطات والشواطئ.

بينما سيتم السماح باستخدام بعض المنتجات البلاستيكية التي ليس لها بدائل، ولكن سيتم وضع ملصقات على هذه المنتجات لتحذير المستخدمين من الأضرار البيئية التي تأتي من البلاستيك.

من جهته، أعرب ماتياس ريليج، العالم المتخصص فِيْ بيئة التربة بجامعة برلين الحرة فِيْ ألمانيا، عَنّْ اعتقاده بأنه لا توجد تربة فِيْ أي مكان بدون بلاستيك، وقال إن “جزيئات البلاستيك تتساقط من الغلاف الجوي، وهِيْ موجودة أساسًا فِيْ كل مكان”. وإذا أجرينا تجارب على تلوث التربة بالبلاستيك، فلن نجد تربة مرجعية خالية فعليًا من التلوث “.

يدرس ريليج وفريقه كَيْفَِيْة تأثير اللدائن الدقيقة على العمليات البيولوجية فِيْ التربة كجزء من مشروع لدائن دقيقة تدعمه وزارة البحث العلمي الألمانية.

فِيْ الختام، قد لا تكَمْن المشكلة فِيْ امتصاص جزيئات البلاستيك نفسها، بل فِيْ المواد السامة المرتبطة بها. تشير بيانات المكتب الفِيْدرالي للبيئة فِيْ ألمانيا إلَّى أن تآكل الإطارات هُو أكبر مصدر لتسرب الجزيئات البلاستيكية إلَّى البيئة، وبالتالي يتم نقل المواد السامة مثل الزنك أو الرصاص أو الكادميوم إلَّى البيئة.