وأظهرت مسودة وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيعدل، الأربعاء، للسماح بإلغاء تجميد بعض أموال البنوك الروسية التي قد تكون ضرورية لتخفِيْف الاختناقات فِيْ التجارة العالمية للأغذية والأسمدة.

وتأتي هذه الخطوة وسط انتقادات من الزعماء الأفارقة بشأن التأثير السلبي للعقوبات على التجارة، والذي ربما أدى إلَّى تفاقم النقص الناجم بشكل رئيسي عَنّْ الُغُزو الروسي لأوكرانيا وحصارها لموانئها المطلة على البحر الأسود.

وفقًا للوثيقة، بموجب التعديل المتوقع أن يوافق عليه مبعوثو الاتحاد الأوروبي، سيتمكن الاتحاد يوم الأربعاء من تحرير الموارد الاقتصادية المملوكة لأكبر البنوك الروسية، وهِيْ VTB و Sofcombank و Novicombank و Otkrit Bank و Promsvyazbank و Bank of روسيا.

قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي لرويترز إن عقوبات جديدة ستفرض على أكبر بنك فِيْ روسيا، سبيربنك، والتي ستجمد الأصول بخلاف تلك المطلوبة لتجارة المواد الغذائية.

قال مسؤول إن الاتحاد الأوروبي يعتزم، بموجب ة العقوبات السابقة، تسهِيْل الصادرات الغذائية من الموانئ الروسية التي توقف التجار عَنّْ التعامل معها، على الرغم من أن الإجراءات تستبعد بوضوح الصادرات الغذائية.

ونفى الاتحاد الأوروبي حتى الآن أن تكون عقوباته قد أضرت بتجارة المواد الغذائية.