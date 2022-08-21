فِيْ حفل ضخم.. الهلال يكشف الستار عَنّْ ثلاث مفاجآت جديدة للزعيم

كشفت تقارير إعلامية، ظهر اليوم الأحد، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، سيقيم حفلاً كبيراً فِيْ أحد فنادق الرياض الكبرى، للإعلان عَنّْ الطاقم الجديد وتوقيع راعي جديد للنادي.

أنهت إدارة الهلال مؤخرًا العقد مع شركة الإمارات العربية المتحدة، إعمار، الشريك الاستراتيجي، بعد ثلاثة مواسم ظهر فِيْها شعار الشركة على صدر القميص الأزرق كراعٍ رسمي.

وبحسب صحيفة الجزيرة، أنهت إدارة الهلال، عصر اليوم الأحد، كافة الترتيبات المتعلقة بإطلاق الهُوية الجديدة للنادي.

قررت إدارة بن نافل إقامة حفل خاص، غدا الاثنين، فِيْ أحد فنادق الرياض، يرافقه مؤتمر صحفِيْ موسع، للإعلان عَنّْ بعض البرامج المستقبلية للنادي، بحضور ممثلين عَنّْ وزارة الرياضة وجهات أخرى. .

ودعت إدارة الهلال أعضاء النادي الذهبي والشركاء والإعلاميين لحضور الحفل الضخم الذي سيتضمن تدشين أطقم فريق كرة القدم الجديد، والإعلان عَنّْ توقيع راعي جديد.

وذكرت الصحيفة نفسها أن الهُوية الجديدة للزعيم سيتم تسجيلها من قبل شركة الهلال للاستثمار كعلامة تجارية خاصة ذات حقوق حصرية.

وتجدر الإشارة إلَّى أن شركة الهلال للاستثمار تعد خطوة جديدة لزيادة دخل النادي، من خلال الحصول على الدخل من مخازن النادي وتصنيع أول أطقم لفريق كرة القدم بالنادي.