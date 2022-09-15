فِيْ خضم أزمة الطاقة العالمية.. هل تتعطل مراكز البيانات الضخمة

أزمة يواجهها مستخدمو الإنترنت اليوم فِيْ جميع أنحاء العالم مع تصاعد أزمة الطاقة الحالية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

قد يعاني مستخدمو الإنترنت اليوم من أزمة واسعة النطاق فِيْ مراكز البيانات الضخمة، تظهر تداعياتها بسرعة فِيْ الأضرار التي لحقت بخدماتهم من خلال هُواتفهم الذكية أو أجهزة الكَمْبيوتر الشخصية والمحمولة، على سبيل المثال لا الحصر، قد يفشل مستخدم الإنترنت فِيْ ذلك. إجراء مكالمة كاملة وعالية الجودة من خلال برنامج التواصل Social media عبر Zoom أو حتى لتنزيل مستند أو بث فِيْديو.

ترتبط أجهزة الكَمْبيوتر الخاصة بنا بمستودعات شاسعة مليئة بالخوادم لتخزين البيانات أو الوصول إليها، ومنذ وقت ليس ببعيد كانت الدول الأوروبية ترحب بشدة بالشركات التي تدير هذه المستودعات، والمعروفة باسم مراكز البيانات.

لكن الكَمْ الهائل من الطاقة والمياه اللازمتين لتشغيل وتبريد هذه المراكز أحبط هذا الاتجاه، خاصة فِيْ ظل أزمة الطاقة التي ضربت العالم بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

شكلت الصناعة فِيْ قطاع البيانات 14٪ من الطاقة فِيْ أيرلندا العام الماضي، وحذرت لندن بناة مراكز البيانات من نقص الطاقة، وقالت أمستردام ببساطة إنه لم يعد لديها مساحة للمستودعات.

ساعدت الحرب فِيْ أوكرانيا على اندلاع أزمة طاقة فِيْ جميع أنحاء القارة، مما ترك المستهلكين فِيْ مواجهة فواتير باهظة.

وقد ساعدت الحملات الشعبية والمعارضة المحلية بالفعل فِيْ وقف مشاريع هذا العام من قبل أمازون فِيْ فرنسا وجوجل فِيْ لوكسمبورغ وميتا فِيْ هُولندا.

بدورها، وضعت الحكومة الأيرلندية، مع إعادة تأكيد دعمها للصناعة، قيودًا صارمة على التطورات الجديدة حتى عام 2028.

من جانبهم، يقول بناة مراكز البيانات إنهم يشعرون بأنهم “مستهدفون بشكل غير عادل”.

ويؤكد على “جهُوده لتوليد الطاقة الخضراء” ويجادل بأن الاستعانة بمصادر خارجية للتخزين قد ساعد بالفعل فِيْ تقليل الاستهلاك.

تعهدت الشركات الكبرى بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2030.

من ناحية أخرى، لا تزال هناك دول حريصة على جلب شركات البيانات إلَّى أراضيها، وخاصة أيسلندا والنرويج.

مع كل هذا، تواصل صناعة التكنولوجيا ابتكار منتجات جديدة تتطلب دائمًا كَمْيات هائلة من طاقة المعالجة وتخزين البيانات.

سيكون Metaverse، وهُو مفهُوم إنترنت ثلاثي الأبعاد ناشئ يدعمه مالك Meta Mark Zuckerberg، ثقيل الطاقة بشكل كبير.

ولم ترد شركة Meta بشكل مباشر على أسئلة حول metaverse لكنها قالت لوكالة فرانس برس إنها “فخورة ببناء بعض مراكز البيانات الأكثر كفاءة فِيْ استخدام الطاقة والمياه فِيْ العالم”.

استحوذت مراكز البيانات على 1٪ من استخدام الكهرباء العالمي فِيْ عام 2022، بينما استخدم تعدين العملات الرقمية حوالي 0.5٪، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.