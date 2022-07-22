فِيْ دقائق اسرع طريقة لتحميل لعبة ماين كرافت Minecraft لهاتفك الذكي

استحوذت شركة مايكروسوفت على لعبة Minecraft فِيْ عام 2014، وهِيْ مدرجة فِيْ قائمة الألعاب التعليمية، حيث لها دور رائع فِيْ تنمية مهارات الأطفال، وتساعد اللعبة الأطفال على تعلم البناء من خلال المكعبات وتصميم المنازل والديكورات المختلفة.البيوت ثلاثة – الأبعاد، الألوان مختلفة ومبهجة، والطفل حر وحر داخل اللعبة، ولا توجد حدود لتقييد اللاعبين، حيث إنها تتيح لك كل المواد التي تساعد فِيْ بناء تصميمك، واللعبة هِيْ من أكثر الألعاب أمانًا فِيْ العالم، وتؤثر إيجابًا على عقلية الأطفال وتفكيرهم.

كيفِيْة تنزيل minecraft

بحث العديد من عشاق الآركيد عن طريقة لتنزيل Minecraft للهُواتف الذكية، بعد أن كانت هذه اللعبة إحدى ألعاب Microsoft لأجهزة الكَمْبيوتر فقط، ولكن تم إجراء العديد من التحديثات حتى أصبحت هذه اللعبة متاحة للهُواتف بجميع أنواعها، سواء Android أو iPhone. طريقة التحميل للهُواتف كالتالي

افتح Google Play على Android.

ثم افتح الإنترنت يجب أن تكون قوة الإنترنت قوية وسريعة.

أبحث عن ماين كرافت.

قم بتنزيل اللعبة وتثبيتها على هاتفك.

حدد الفئة العمرية للاعب.

استمتع باللعب فِيْ عالم Minecraft.

طريقة أخرى لتنزيل Minecraft

هناك طريقة أخرى سهلة للحصول على Minecraft دون استخدام Google Play وهِيْ فتح Google.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft.

ابحث عن روابط متعلقة بـ Minecraft.

انقر فوق أحد روابط التنزيل.

سيتم تنزيل اللعبة مباشرة.

ميزات Minecraft

نادرًا ما تنقرض الألعاب الإلكترونية التي لها ميزات مفِيْدة، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال، حيث يستفِيْد منها الأطفال والمراهقون كثيرًا، وذلك بسبب الميزات التي تشمل، من بين هذه الميزات