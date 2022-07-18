فِيْ دقيقتين.. تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ بمكون سحري ومحَلْول يخليكي تعشقي الكرشة وجعلها ناصعة البياض 

ظهرت العديد من الأشكال والأساليب التي تسمح لربة المنزل بتنظيف مسامير اللحم بأكبر قدر من السهُولة والبساطة، بالتزامن مع قدوم عيد الأضحى المبارك، مما يساعد على التخلص من أي رائحة كريهة تجعل طعمها كريهًا.

تنظيف مسامير القدم بسرعة

المكونات المستخدمة

3 ملاعق كبيرة دقيق.

كأس من الماء.

كوب من الخل الأبيض أو عصير الليمون.

طريقة التنظيف

اخلطي كَمْية الدقيق مع كَمْية الماء فِيْ وعاء كبير حتى تتكون عجينة سائلة نسبيًا.

اغسلي الكرشة جيداً ثم قطعيها إلى قطع متوسطة.

نظف القناة الهضمية من الطبقة الخضراء والمخلفات الملتصقة بها بسكين حاد للغاية، ثم اشطفها بماء فاتر حتى تصبح بيضاء تمامًا.

تنقع أجزاء الكرشة فِيْ خليط من الماء والدقيق، وانتظر 3-4 دقائق.

اشطف الذرة تحت الماء الدافئ لإزالة أي خليط دقيق متبقي.

نقع الكرشة مرة أخرى فِيْ كوب من الخل أو الليمون المركز لمدة نصف ساعة.

اشطف أجزاء الذرة عن طريق تمريرها تحت الماء الجاري.

ضع الكرشة فِيْ المصفاة لتصريف الماء.

وهكذا تصبح الكرشة جاهزة للطبخ والتقديم.

كيفِيْة تنظيف الكالو بالكربونات

ملعقتان كبيرتان من الكربونات.

كَمْية كافِيْة من الماء.

كوب من الخل الأبيض أو الليمون.

طريقة التنظيف

ضع الماء فِيْ إناء مناسب على نار متوسطة.

نضيف صودا الخبز إلى الماء ثم الذرة وننتظر حتى يغلي الماء.

انتظر حتى يغلي محَلْول صودا الخبز لبضع دقائق، ثم ارفع القدر عن النار.

افركي الغلاف الرمادي أو الأخضر على الغلاف وهُو ساخن بسكين حاد حتى تتأكد من إزالته تمامًا.

اشطف الذرة جيدًا تحت الماء الجاري.

انتظر حتى تبرد الكرشة تمامًا، ثم ابدأ فِيْ تقطيعها إلى قطع صغيرة أو متوسطة (حسب تفضيلاتك).

نقع أجزاء المسمار مرة أخرى فِيْ كوب من الخل أو الليمون لمدة نصف ساعة.

انقلي الذرة إلى وعاء من ماء الصنبور الجاري، ثم انقليها إلى مصفاة حتى يتم تصريف الماء تمامًا.

وبذلك تكون الكرشة جاهزة للطهِيْ وتقديمها بطرق مختلفة.

الذرة من الأطعمة الدهنية والشعبية التي يأكلها الكثير من الناس، حيث يوجد الكثير من محبي الذرة، ولكن هناك مشكلة فِيْ تنظيفها، لأن التنظيف يستغرق وقتًا طويلاً، لذلك يبحث معظمهم عن طريقة سهلة ليكونوا كذلك. قادر على تنظيف مسامير القدم دون تعب أو مجهُود، ولهذا ذكرنا طريقة تنظيف مسامير القدم بسهُولة