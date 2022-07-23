فِيْ ذكرى عيد ميلادها.. حسن يوسف يتحدث عَنّْ مواقفه مع وردة الجزائرية

استعاد الفنان المصري حسن يوسف ذكرياته ومواقفه مع النجمة الراحلة وردة الجزائري، خاصة أنها شاركت فِيْ بعض الأعمال الفنية، بمناسبة الذكرى الـ 83 لميلادها، قائلة إنها شاركت فِيْ الفِيْلم “. صوت الحب “.” الذي تم تصويره بين اليونان وقصر محمد علي بالإسكندرية وهُو من إخراج حلمي رفلة.

وأوضح حسن يوسف، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، أنه يتذكر الراحلة وردة الجزائرية ما فعلته من خلف كواليس فِيْلم “صوت الحب” الذي جمعهما عام 1973. كانت ملتزمة للغاية وذات أخلاق عالية، فضلاً عَنّْ كونها جيدة خارج حدود اللطف، فضلاً عَنّْ الأناقة والاحترام للجميع، وعَنّْدما انتهى تصوير الفِيْلم، كان لديها حوالي 4 أغانٍ فضلت الغناء فِيْها. حفلات. .

وأشار حسن يوسف إلَّى أن وردة الجزائرية تزوجت من بليغ حمدي الذي يعتبره صديقا مقربا، حيث يطبق عليها أشياء مثل “سقوط الطيور بأشكالها”، مضيفا أن “الله جمعهم إلَّى الأبد”، وتمنى لهم الرحمة. والمغفرة.

وعَنّْ موقف محفور فِيْ ذاكرته مع وردة الجزائرية، قال حسن يوسف إنه بمجرد التقاط صورة لهما، وعَنّْدما حان وقت استراحة الغداء، جاء الطعام المخصص له أولاً ؛ كانت تأكل شطائر “مسلوقة”، لكنها رفضت بشدة أن تأكل قبل أن يذهب جميع العاملين فِيْ الطعام فِيْ الفِيْلم لتناول الطعام معهم.

وأشار حسن يوسف إلَّى أنه يود العودة للجمهُور فِيْ الفترة المقبلة بعمل فني يليق به، وهُو فني يليق به للعودة إلَّى الشاشة.

تعد قِصَّة حب وردة والملحن بليغ حمدي من أشهر وأجمل قصص الحب على الساحة الفنية العربية. بدأت قِصَّة الحب بينهما عَنّْدما التقيا لأول مرة فِيْ منزل الموسيقار الراحل محمد فوزي، وذلك فِيْ مطلع الستينيات، واتفقا على تأليف أغنية لها “نخلتين فِيْ العلوي”، ومن خلال الموقع الرسمي أشعلت شرارة الحب داخل كاتب الأغاني، وقررت أن تذهب إلَّى والدها لتطلب منه الزواج منها، لكنه رفض، وكتبت بليغ لها أغنية “Black Eyes” من جديد. تزوجا بعد 10 سنوات من حبهما لفترة ثم انفصلا.

وردة الجزائرية، واسمها الحقيقي “وردة فتوقي”، ولدت فِيْ 22 يوليو 1939 فِيْ فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية. مارس الغناء فِيْ فرنسا وكان يقدم أغاني الفنانين المشهُورين فِيْ ذلك الوقت، ولم يقتصر الأمر على الغناء فحسب، بل حقق أيضًا نجاحًا كبيرًا فِيْ مجال التمثيل وشارك فِيْ أقوى الأفلام طوال مسيرته الطويلة.

قدمت وردة 11 عملاً بين السينما والدراما، ومن أبرز أعمالها مسلسل “حان الوقت” مع خالد سليم، ومسلسل “أوراق التوت”، وفِيْلم “لماذا يا دنيا مع صلاح السعدني”، ليل وزمان مع رشدي أباظة ويوسف شعبان وسهِيْر الباروني و “قصتي مع الوقت” مع رشدي أباظة و “صوت الحب” مع حسن يوسف.