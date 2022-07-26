فِيْ رسالة طمأنة للأتراك.. أردوغان يتوقع تراجع التضخم فِيْ 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومة بلاده تتخذ كل الخطوات الممكنة للتخفِيْف من تداعيات غلاء المعيشة على المواطنين.

جاء ذلك فِيْ تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، مساء اليوم الاثنين، خلال مشاركته فِيْ لقاء مشترك مع عدد من المحطات التلفزيونية المحلية، أعقبه موقع “العرب اليوم نيوز”.

وأوضح أردوغان أن “جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، تسببا فِيْ وصول أسعار الطاقة والسلع إلَّى أعلى مستوياتها عبر التاريخ، وخلق بيئة تضخمية على الساحة العالمية، وكل هذا أثر بشكل طبيعي على تركيا وغيرها. الدول.”

وقال “طبعا الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة لتخفِيْف عبء غلاء المعيشة، وهذا ما تفعله وزارة المالية والخزينة وكافة الوزارات والجهات ذات العلاقة”.

وأضاف أردوغان “من خلال هذه الخطوات الموجهة نحو الهدف، نهدف إلَّى زيادة قدرة بلادنا على الصمود فِيْ مواجهة الظروف الصعبة”.

واضاف “نتوقع ايضا ان يكون لتراجع اسعار النفط فِيْ الاسابيع الاخيرة اثر ايجابي. سنبدأ فِيْ رؤية تراجع التضخم السنوي فِيْ الفترة من فبراير شباط الى مارس آذار من العام المقبل.”

الحبوب الأوكرانية

وفِيْ سياق آخر، قال الرئيس التركي، إن بلاده تتطلع إلَّى التزام جميع الأطراف بالاتفاق الخاص بنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، والعمل وفق المسؤوليات التي أخذوها على عاتقهم.

وعبر أردوغان خلال الاجتماع عَنّْ رغبة تركيا فِيْ تجنب التصرفات التي تنتهك روح الاتفاق، مؤكدا أن “الفشل فِيْ هذا الصدد سينعكس على الجميع”.

وتابع “بالتنفِيْذ الناجح للاتفاقية ستنتهِيْ آثار أزمة الغذاء العالمية التي وصلت إلَّى أبعاد خطيرة وستستمر الأسعار فِيْ التراجع وستتراجع الضغوط على الدول الأقل نموا وستتراجع المجاعات. ظهرت فِيْ الافق فِيْ عدد من الدول ستنتهِيْ “.

وأضاف “مساهمتنا فِيْ هذا النجاح التاريخي (فِيْ إشارة إلَّى اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية) أثبتت مرة أخرى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا فِيْ الشؤون العالمية”، مشيرًا إلَّى أن “البعد التشغيلي لتلك الاتفاقية سيكون تدار من اسطنبول “.

وأضاف أردوغان “منذ بداية الحرب، كانت أولويتنا إقامة سلام عادل ودائم بعد وقف إطلاق النار. آمل أن نتمكن من القيام بذلك أيضًا”.

فِيْ 22 تموز / يوليو، أقيمت فِيْ اسطنبول، تحت رعاية الرئيس التركي، حفل للتوقيع على “وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية” بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. الأمم.