فِيْ سبيل التكامل الاقتصادي.. الإمارات تدعم كافة الجهُود العربية

نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أكدت دولة الإمارات حرصها على دعم الجهُود التي تسهم فِيْ دفع جهُود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلَّى تطوير نظام مرن ومستدام يحفز التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة، بما يحقق الازدهار والتنمية للشعوب العربية، بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التعاون والعمل العربي المشترك فِيْ مجالات التنمية المختلفة.

تعزيز التكامل الاقتصادي العربي

أثناء ترؤسه وفد الدولة فِيْ اجتماع الدورة 110 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، الذي عقد الخميس بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد للتجارة الدولية. فِيْ وزارة الاقتصاد، أشار إلَّى أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربي واعتماد آليات من شأنها أن تساهم فِيْ زيادة التبادل التجاري بين الدول العربية، بما فِيْ ذلك إنشاء اتحاد جمركي موحد، والعمل على تذليل العقبات التي قد تؤثر على حركة الصادرات والواردات.، وتبني سياسات اقتصادية جديدة تضمن انسياب البضائع والسلع بين الدول العربية فِيْ إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

وشدد الكيت على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي باعتباره المنصة الأبرز لتنسيق وتكامل الجهُود بين الدول العربية لإطلاق وتنفِيْذ المبادرات والمشاريع التي تدعم واقع الاقتصادات العربية وتعزز مسار تنميتها المستدامة، مؤكدا دولة الإمارات العربية المتحدة. دعم نتائج اجتماع المجلس الهادفة إلَّى تطوير نظام العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي والارتقاء به إلَّى مستويات جديدة. تعاون أعلى.

وتضمنت أجندة مناقشات المجلس مناقشة مستجدات التعاون العربي وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، بالإضافة إلَّى أطر تطوير الاستثمارات فِيْ المنطقة العربية وآليات دعم الاقتصاد الفلسطيني.

كَمْا ناقش المجلس التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022، وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2022، وسبل تعزيز التعاون العربي فِيْ ملف الأمن الغذائي، وخطط الشراكة بين الدول العربية فِيْ المجالات الاجتماعية والتنموية. .