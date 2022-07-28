فِيْ عصر الفائدة المرتفعة.. 10 دول بين جحيم التضخم وجنة الأسعار الهادئة

أعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أمس عَنّْ زيادة سعر الفائدة بنسبة 0.75٪ للمرة الثانية على التوالي لمواجهة التضخم العَنّْيف.

يعتبر التضخم كابوسًا ليس فقط فِيْ الولايات المتحدة، ولكن فِيْ معظم أنحاء العالم، مما دفع أكثر من 75 بنكًا مركزيًا حول العالم إلَّى رفع أسعار الفائدة.

ومع ذلك تظل بعض الدول محمية من موجات التضخم الرهِيْبة حتى الآن رغم ما يحدث فِيْ العالم.

أعدت “العرب اليوم نيوز” تقريراً يتناول ترتيب الدول الأعلى والأدنى فِيْ العالم من حيث معدلات التضخم فِيْ عام 2022، وترتيب الدول حسب أحدث البيانات الرسمية الصادرة فِيْ كل دولة على حدة.

أكثر دول العالم تضخمًا

سجلت فنزويلا أعلى معدل تضخم فِيْ العالم، حيث بلغ معدل التضخم فِيْ أبريل 222.30٪.

جعل اعتماد البلاد على الدخل البترولي البلاد عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار النفط خلال الثمانينيات والتسعينيات.

وجاء السودان فِيْ المرتبة الثانية كأعلى معدل تضخم بالعالم، وبلغ معدل التضخم فِيْ السودان خلال أبريل الماضي نحو 220.70 بالمئة، بينما سجل خلال شهر يونيو 2022 نحو 148.88 بالمئة، وفِيْ مايو الماضي سجل 192.21 بالمئة.

فِيْ المرتبة الثالثة، جاء لبنان فِيْ المرتبة الثالثة من حيث معدل التضخم فِيْ العالم. وبلغ معدل التضخم فِيْ لبنان 206.24 فِيْ المائة فِيْ نيسان الماضي، بينما سجل خلال أيار الماضي نحو 211 فِيْ المائة.

احتلت سوريا المرتبة الرابعة من حيث أعلى معدل تضخم فِيْ العالم، حيث بلغ معدل التضخم فِيْ سوريا 139 فِيْ المائة فِيْ كانون الثاني (يناير) 2022.

تحتل زيمبابوي المرتبة الخامسة بمعدل تضخم بلغ 131.7٪ فِيْ مايو 2022، وهُو أعلى معدل منذ مايو 2022.

الدول الأقل تضخمًا فِيْ العالم

أظهرت البيانات الأخيرة التي رصدتها منصة “” لمعدلات التضخم للدول خلال شهر يونيو 2022، أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة الدول الأقل تضخمًا فِيْ العالم بمعدل تضخم بلغ 2.3٪، تليها اليابان فِيْ المركز الثاني. وبلغ معدل التضخم 2.4٪، وفِيْ المرتبة الثالثة دولة الصين بمعدل تضخم 2.5٪، واحتلت سويسرا المرتبة الرابعة بمعدل تضخم 3.4٪، واحتلت إندونيسيا المرتبة الخامسة بنسبة 4.35٪.

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي الأمريكي رفع أمس سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس (0.75٪) إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

يتوقع التجار أن يقوم الاحتياطي الفِيْدرالي برفع سعر الفائدة إلَّى 3.4٪ بحلول نهاية العام للمساعدة فِيْ إعادة التضخم إلَّى المستوى المستهدف.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

رفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال اجتماعاته الأربعة هذا العام، وبدأ فِيْ تشديد السياسة فِيْ مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ثم 50 نقطة أساس فِيْ مايو، ثم 75 نقطة أساس فِيْ يونيو، لتصل إلَّى مستويات الفائدة إلَّى 1.75٪ مقابل 0.25٪ نهاية العام الماضي.

ارتفع معدل التضخم السنوي فِيْ الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.1٪ فِيْ يونيو الماضي، حيث وصل إلَّى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق فِيْ أسعار الوقود.