فِيْ عُمان سيارات مستعملة بـ280 ريال فِيْما أعلى بحالات ممتازة

فِيْ عمان سيارات مستعملة بـ 280 ريال فِيْ حالة ممتازة فِيْ مجموعة واسعة من الأفضل سيارات مستعملة فِيْ عمان مثل السيارات تويوتا وهِيْونداي وغيرها من السيارات الرائدة التي فازت بشهر كبير فِيْ العالم وخاصة فِيْ دول الخليج، نقدم سيارات الخدمة الخفِيْفة فِيْ عمان بأسعار تبدأ من 280 ريالاً وما فوق لتناسب جميع المواطنين والمقيمين فِيْ سلطنة عمان.

فِيْ عمان سيارات مستعملة بـ 280 ريال

هِيْونداي إلنترا 2000 موديل مستعمل

سيارة سيدان متوسطة الحجم بمحرك 1600 سم مكعب وناقل حركة يدوي بخمس سرعات، بقوة 107 حصان و 146 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

الأميال 200000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة ظفار بمنطقة صلالة.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب هِيْكلية بسيطة.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

السيارة مؤمنة ومصرح بها إجباريًا.

تحتوي على تكييف ومرايا كهربائية وأضواء وراديو وبلوتوث ومنفذ USB.

سعر سيارة هِيْونداي إلنترا المستعملة فِيْ عمان 300 ريال.

سوبارو ليجاسي 2006 مستعملة

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم، تأتي بمحرك أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات سعة 2500 سم مكعب يولد 165 حصانًا.

عدد الأميال المقطوعة 180 ألف كَمْ.

موقع السيارة شرقي مدينة إبراء.

السيارة بحالة جيدة مع عيوب فِيْ الشاسيه.

أعيد طلاؤها بالكامل.

المركبة غير مرخصة أو مؤمنة.

تحتوي على قفل مركزي، تكييف، وسائد هُوائية، مرايا كهربائية، راديو، بلوتوث، MP3، منفذ USB، نظام فرامل مانع للانغلاق، مثبت السرعة.

سعر سيارة سوبارو ليجاسي المستعملة فِيْ عمان 280 ريال.

تويوتا افالون 2008 مستعمل