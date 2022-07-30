فِيْ لبنان فقط.. انتخاب الرئيس الجديد مرتبط بإصلاحات صندوق النقد

يبدو أن الوضع المتدهُور فِيْ لبنان فِيْ طريقه إلَّى أزمة جديدة، حيث يرتبط انتخاب رئيس جديد بتنفِيْذ إصلاحات صندوق النقد الدولي.

رئيس لبنان الجديد … وأزمة إصلاحات صندوق النقد الدولي

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، السبت، إنه لن يدعو إلَّى جلسة لانتخاب رئيس جديد حتى يوافق مجلس النواب على إصلاحات هِيْ شروط مسبقة لبرنامج إنقاذ صندوق النقد الدولي.

الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هُو السبيل الوحيد أمام لبنان للتعافِيْ من الانهِيْار المالي الذي أغرق البلاد فِيْ أزمتها الأكثر زعزعة للاستقرار منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

تنتهِيْ ولاية الرئيس ميشال عون البالغة ست سنوات فِيْ 31 أكتوبر / تشرين الأول، وقد أعرب كبار السياسيين عَنّْ قلقهم بشأن عدم العثور على خليفة، محذرين من مأزق مؤسسي أكبر بالنظر إلَّى غياب حكومة تعمل بكامل طاقتها منذ مايو / أيار.

وقال بري خلال لقاء مع صحفِيْين فِيْ مقر إقامته ببيروت، فِيْ تصريحات أكدها مكتبه لرويترز، إنه لن يطلب جلسة لانتخاب رئيس إلا بعد إقرار قوانين الإصلاح التي يطلبها صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن البرلمان يجب أن يعمل على تمرير قوانين الإصلاح فِيْ أغسطس، مشيرًا إلَّى الحاجة الملحة لهذه الإجراءات.

تشكيل الحكومة .. معجزة غائبة

وقال بري، الذي يتولى المنصب منذ نحو 30 عاما، يوم الجمعة إن تشكيل حكومة فِيْ أي وقت قريب سيكون “معجزة”.

بموجب الدستور، يصدر الرئيس قرارًا بتعيين رئيس وزراء جديد بناءً على مشاورات ملزمة مع أعضاء البرلمان ويجب أن يشارك فِيْ التوقيع على أي حكومة جديدة.

توصل لبنان إلَّى اتفاق على مستوى الموظفِيْن مع صندوق النقد الدولي فِيْ أبريل / نيسان بشأن برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، لكن الاتفاق الكامل مشروط بإقرار قوانين بما فِيْ ذلك ضوابط رأس المال وقانون إعادة الهِيْكلة المصرفِيْة وميزانية 2022.

ينص الدستور اللبناني على وجوب دعوة رئيس مجلس النواب للانعقاد “قبل شهر على الأقل وقبل شهرين على الأكثر من انتهاء ولاية الرئيس”.

ووفقًا للدستور، فِيْ حالة عدم حدوث ذلك، يجتمع المجلس تلقائيًا فِيْ اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء مدته.

وصل عون إلَّى السلطة بعد 29 شهرًا من الفراغ الرئاسي، لم يتمكن البرلمان خلالها من الاتفاق على انتخاب رئيس. انتهى المأزق بسلسلة من الاتفاقات التي ضمنت انتصار عون.

عون محدد بولاية واحدة، ولم تعلن الأحزاب السياسية الكبرى أنه تم التوصل إلَّى أي اتفاق بشأن الشخص الذي سيحل محله.

التوترات المجتمعية وطوابير الخبز

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين فِيْ ظل الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعم إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وتفاقمت المشكلة منذ اندلاع “حرب أوكرانيا” التي عطلت إمدادات القمح من المورد الرئيسي للحبوب فِيْ لبنان.

لكن أزمة الخبز مرتبطة أيضًا بمضاعفات الأزمة المالية اللبنانية التي فقدت العملة المحلية أكثر من 90٪ من قيمتها فِيْ غضون ثلاث سنوات.

أعلنت الحكومة اللبنانية، عَنّْ تفريغ 49 ألف طن قمح فِيْ مرفأ بيروت خلال الأسبوع الأخير من تموز الجاري، على أن تستمر لمدة شهر ونصف، بحسب وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام.

وأشار إلَّى أن مجلس النواب وافق على قرض بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي لشراء الحبوب، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تكثف الرقابة على شحنات القمح لمنع السرقات.

عزا وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أزمة الإمدادات الأخيرة إلَّى سرقة تجار القمح للطحين فِيْ حزيران (يونيو) الماضي.

أعادت أزمة طوابير الخبز الطويلة للبنانيين ذكريات الحرب الأهلية التي اندلعت فِيْ لبنان من 1975 إلَّى 1990.