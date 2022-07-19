فِيْ محاولة لتوقيف الحاكَمْ.. الأمن اللبناني يداهم مصرف لبنان

داهمت قوة من أمن الدولة اللبنانية البنك المركزي فِيْ محاولة لاعتقال المحافظ رياض سلامة.

توجهت قوة من أمن الدولة إلَّى مصرف لبنان لتنفِيْذ مداهمة بحثا عَنّْ المحافظ رياض سلامة، بعد ورود معلومات عَنّْ تواجده داخل البنك، تنفِيْذا لأمر الإحضار الصادر بحقه، بدعوى التزوير والتلاعب بالمال العام. ومع ذلك، لم تدخل حرم البنك حتى الآن لأنها لم تحصل على إذن قضائي.

ولاحقا، وصلت المدعية العامة فِيْ جبل لبنان القاضية غادة عون إلَّى مصرف لبنان تمهِيْدا لدخولها بعد أن طوّقت عَنّْاصر “أمن الدولة” محيط المصرف. لبنان.

وأفادت أنباء صحفِيْة أن القاضي عون، دون قوة أمنية، تمكن من دخول مبنى البنك من جانب واحد.

وأعلنت لاحقا أنها جاءت لتنفِيْذ الإشارة القضائية، لكن “لم نجد محافظ مصرف لبنان فِيْ مكتبه بحسب ما قال لها مساعده”، مشيرة إلَّى أن المدعي العام فِيْ بيروت القاضي حموش طالب بذلك. انسحبت على الفور من مبنى البنك.

رداً على المداهمة، أعلنت نقابة موظفِيْ البنوك عَنّْ الإضراب، وإغلاق البنك، وتنفِيْذ اعتصام للموظفِيْن داخل حرم البنك، احتجاجاً على المخالفات القانونية وأسلوب “الملوس” الذي يمارسه. القاضية غادة عون على حد تعبيرهم.

نفذ أمن الدولة مداهمة لمنزل سلامة فِيْ الرابية ولم يتمكن من العثور عليه فتوجه إلَّى مصرف لبنان.

يحظر القانون اللبناني دخول مبنى البنك دون إذن قضائي يسمح به، بسبب الحصانة القانونية التي يتمتع بها.

وليست هذه هِيْ المرة الأولى التي تداهم فِيْها قوات الأمن منزل سلامة. وفِيْ 22 حزيران / يونيو، داهمت دورية من جهاز الأمن منزل حاكَمْ مصرف لبنان رياض سلامة أثناء إجرائه مقابلة تلفزيونية.

اتضح أنه تم تسجيل المقابلة وأنه لم يكن فِيْ المنزل، لذلك لم تتمكن من القبض عليه.

نزاع قضائي ينشب بين سلامة والقاضية غادة عون التي يعتبرها «تقود حملة سياسية بتوجيه من الرئيس اللبناني ميشال عون ضده ويبتدع ملفات له».

وتقدم سلامة بطلب لإيقاف عون عَنّْ القضايا التي يُحاكَمْ فِيْها، الأمر الذي يلزم القاضي بوقف التحقيق حتى الفصل فِيْ القضية، لكن “عون” يرفض إبلاغ القضية.

فِيْ شباط الماضي، داهمت قوة من أمن الدولة منزل سلامة فِيْ الرابية والصفرة، وداهمت قوة أخرى مبنى مصرف لبنان بحثا عَنّْه لإحضاره إلَّى مكتب النائب العام فِيْ جبل لبنان القاضية غادة عون، بعد أن رفض مرارا الحضور. للتحقيق فِيْ عدة دعاوى باختلاس المال العام. غسيل العملات والتلاعب فِيْ الأسعار النقدية والتهرب، لكن القوات فشلت فِيْ العثور عليه.