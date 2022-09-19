فِيْ مشهد مؤثر.. ميغان وهاري والطفلة شارلوت يودعون الملكة إليزابيث بالبكاء

ودّع الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل باكية الملكة إليزابيث الثانية حيث حضر الثنائي جنازتها الرسمية والتاريخية التي شاهدها ملايين الأشخاص حول العالم.

دفنت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فِيْ قلعة وندسور، إلَّى جانب الأمير فِيْليب، الذي تزوجت منه لمدة 73 عامًا.

وُضِع جثمان الملكة فِيْ القبو الملكي لكنيسة القديس جورج، التي تقع داخل قلعة وندسور، وهِيْ المثوى الأخير لأكثر من عشرة ملوك وملكات إنجليز.

الأميرة شارلوت تنهار وهِيْ تبكي

فِيْ مشهد متحرك آخر. انفجرت الأميرة شارلوت، ابنة ولي العهد البريطاني وليام وكيت ميدلتون، بالبكاء خلال جنازة الملكة بعد أن انضمت هِيْ وشقيقها الأمير جورج إلَّى والديهما.

شارك جورج، 9 سنوات، وشارلوت، 7 سنوات، فِيْ موكب العائلة خلف نعش الملكة الراحلة إلَّى جانب الأمير ويليام وكيت ميدلتون بينما كانت العائلة تسير فِيْ ممر وستمنستر أبي.

وذكرت صحيفة بيبول أن وليام وكيت أمضيا الأسبوع الماضي فِيْ التساؤل عما إذا كان ينبغي أن يشارك طفلاهما فِيْ المسيرة والخدمة، مع أنظار العالم عليهما.

وأوضح أن أبناء ويليام وكيت، الذين يحتلون الآن المركز الثاني والثالث والرابع على العرش، سوف ينتقلون من أمراء وأميرات كامبريدج إلَّى أمراء وأميرات ويلز، لذا فهم الآن الأمير جورج. ويلز. والأميرة شارلوت أميرة ويلز والأمير لويس أمير ويلز.

أبناء الأمير هاري وميغان ماركل

فِيْما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل تركا طفليهما أرشي البالغ من العمر 3 سنوات وليبت 15 شهرًا فِيْ منزلهما بالولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن مكان وجود طفلي الأمير هاري وميغان ماركل ظل مجهُولاً حتى الليلة الماضية، أي الساعات الأخيرة التي سبقت جنازة الملكة.

بقي الأطفال فِيْ منزلهم فِيْ مونتيسيتو، كاليفورنيا، تحت رعاية المربيات ووالدة ميغان، دوريا راجلاند، التي ورد أنها شوهدت بمفردها فِيْ لوس أنجلوس مؤخرًا.

الرحلة الأكثر تعقبًا فِيْ التاريخ

فِيْ غضون؛ وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن مراسم تشييع جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية تعكس الكثير من الاهتمام والحب الذي يكنه لها الشعب البريطاني والعالم.

وكشفت موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن الطائرة العسكرية البريطانية التي حملت نعش الملكة إليزابيث الثانية من إدنبرة باسكتلندا إلَّى لندن الأسبوع الماضي كانت الرحلة الأكثر تعقبًا فِيْ التاريخ.