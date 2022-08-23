فِيْ معركة الـ44 مليار دولار.. إيلون ماسك يفتش فِيْ دفاتر “تويتر” القديمة

وتتواصل فصول القضية التي يقاتلها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك ضد “تويتر”، مع لجوء صاحب شركة تسلا إلَّى الرئيس السابق لموقع تويتر.

فِيْ معركة قضائية بشأن جهُوده لشراء تويتر، استدعى ماسك مؤسس تويتر ورئيس الشركة السابق جاك دورسي.

أعلن دورسي، الذي استقال من منصب الرئيس التنفِيْذي للشركة العام الماضي وترك مجلس إدارتها فِيْ مايو من هذا العام، دعمه لاستحواذ ماسك على تويتر بمبلغ 44 مليار دولار فِيْ أبريل.

وفقًا للتقارير، وفقًا لإحدى الوثائق المقدمة إلَّى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن الغرض من أمر الاستدعاء هُو الحصول على المستندات والمراسلات من دورسي بشأن اتفاقية شراء Twitter.

وسُئل دورسي أيضًا عَنّْ الرسائل غير المرغوب فِيْها والحسابات المزيفة وتأثيرها على المنصة، بالإضافة إلَّى استخدام تويتر “للاستخدام اليومي النشط الذي يحقق الدخل” كَمْقياس رئيسي.

تم تقديم مذكرة الاستدعاء فِيْ الوقت الذي يستعد فِيْه Musk لمواجهة محاكَمْة لمدة خمسة أيام فِيْ دعوى قضائية على Twitter فِيْ 17 أكتوبر بشأن الإنهاء المخطط لعملية الاستحواذ المخطط لها على Twitter.

يتحول Twitter إلَّى صديق يرتدي قناعًا

طلب موقع تويتر، صاحب موقع التواصل الاجتماعي الشهِيْر، إضافة ملياردير جديد إلَّى الدعوى المرفوعة ضد إيلون ماسك، حيث استدعت الشركة المؤسس المشارك لشركة أوراكل، لاري إليسون، أكبر داعم مالي خارجي لاستحواذ ماسك على تويتر.

وفقًا لـ Forbes Middle East، تم استدعاء إليسون من قبل محكَمْة فِيْ ولاية ديلاوير فِيْ دعوى قضائية أقامتها Twitter ضد Musk لإلغاء شرائه لشركة الوسائط الاجتماعية الشهِيْرة.

تعهد إليسون، حليف ماسك منذ فترة طويلة وعضو مجلس إدارة تسلا منذ عام 2022، بمليار دولار للرئيس التنفِيْذي لشركة تسلا فِيْ مايو الماضي، من أصل صفقة بقيمة 44 مليار دولار من خلال صندوق لورانس جيه. Ellison Lawrence J. Ellison Revocable Trust للاستحواذ على Twitter.

بدلة تويتر

بعد فترة طويلة من الخطوبة أمام الجمهُور، قبلت “تويتر” عرض الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لشراء الشركة فِيْ أبريل الماضي.

سرعان ما انتهى شهر العسل، عَنّْدما قدم ماسك أوراقًا فِيْ 8 يوليو لسحب الصفقة، مدعيا أن الشركة لم تقدم بيانات كافِيْة حول عدد الحسابات المزيفة والبريد العشوائي على المنصة، وهُو ادعاء عارضه موقع تويتر.

يقول Twitter إن انسحاب Musk كان “بسوء نية” ويريد من قاضٍ فِيْ ولاية ديلاوير إجبار Musk على إنهاء الصفقة.

تبدأ المحاكَمْة فِيْ القضية التي رفعها موقع “تويتر” ضد إيلون ماسك فِيْ 17 أكتوبر، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وصفت القضية بأنها دراما، حيث وصف كبير محامي تويتر فِيْ القضية، بيل سافِيْت، ماسك بأنه “كاذب يبحث عَنّْ مخرج لصفقة ليس لها منفذ”، خلال جلسة استماع افتراضية حددت مَوعِد المحاكَمْة الأخير. شهر.