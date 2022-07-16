فِيْ معركته مع تويتر.. إيلون ماسك يرفض المحاكَمْة العاجلة

يسعى الفريق القانوني للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلَّى الاعتراض على محاولة تويتر إجراء محاكَمْة سريعة فِيْ سبتمبر المقبل

يبدو أن Twitter يهدف إلَّى حل هذه المشكلة فِيْ أقرب وقت ممكن، لكن ماسك يأمل فِيْ مزيد من الوقت لعرض قضيته.

يتهم المسك تويتر بـ “تأخير” و “تقديم إجابات مراوغة” على أسئلة حول عدد الحسابات المزيفة النشطة على الموقع.

يشكل هذا الموضوع جوهر إعلان رفضه الاستمرار فِيْ استكَمْال استحواذه على الشركة. وأعرب ماسك عَنّْ استيائه حتى الآن من المعلومات التي قدمها موقع تويتر.

ومن المقرر أن يستمع قاضي مقاطعة ديلاوير Chancery إلَّى المرافعات من كلا الجانبين فِيْ القضية صباح الثلاثاء.

قدم إيلون ماسك، الجمعة، طلبًا للقضاء الأمريكي بعدم إجراء محاكَمْة قبل العام المقبل، فِيْ الدعوى التي رفعتها منصة تويتر لإجباره على شرائها بشروط متفق عليها.

فِيْ وثيقة قضائية أوردتها وسائل الإعلام الأمريكية، اتهم محامو رئيس مجموعة تسلا مجلس إدارة تويتر بالعمل على تسريع القضية.

بدأ مجلس إدارة تويتر، الثلاثاء، إجراءات قانونية ضد إيلون ماسك، لإجباره على شراء المنصة وفقًا للشروط المتفق عليها معه فِيْ نهاية أبريل، والتي قدرت قيمة المجموعة التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها بـ 44 مليار دولار.

ويريد المسؤولون أن تبدأ المحاكَمْة فِيْ سبتمبر / أيلول حتى لا تطول حالة عدم اليقين التي تعيق الشركة.

طلب الملياردير عدم البدء قبل 13 فبراير بسبب الطبيعة المعقدة للعَنّْاصر التي سيتم فحصها.

تبادل الاتهامات “التضليل” و “النفاق” و “سوء النية”.

تعهد Elon Musk قانونًا فِيْ نهاية أبريل بشراء Twitter، قبل أن يعلن من جانب واحد الأسبوع الماضي عَنّْ إلغاء الاتفاقية لأن مجلس إدارة المنصة لم يقدم معلومات موثوقة حول عدد الحسابات الاحتيالية على الشبكة.

ويقول محاموه إن الدعوى القضائية ستتطلب تحليل “جبال من البيانات” لإثبات ما يؤكده إيلون ماسك أن المنصة مليئة بالحسابات الآلية المزيفة الأخرى والبريد العشوائي، والتي يتجاوز عددها بشكل كبير نسبة الـ 5٪ التي أشارت إليها الشركة، وذكر فِيْ بيانات سابقة أن نسبة الحسابات المزيفة على تويتر تجاوزت 23٪.

وأضاف المحامون أن “تويتر سيستمر فِيْ المعاناة من أضرار لا يمكن إصلاحها من جراء هذه الانتهاكات”.

ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية يوم الثلاثاء المقبل أمام محكَمْة متخصصة فِيْ قانون الأعمال فِيْ ولاية ديلاوير (شرق الولايات المتحدة).

خسائر تويتر

خسر موقع تويتر 9.5 مليار دولار من قيمته السوقية منذ أن أعلن أغنى رجل فِيْ العالم إيلون ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ عليها فِيْ 14 أبريل، لتصل قيمتها السوقية إلَّى حوالي 25 مليار دولار مع إغلاق الأسواق فِيْ 11 يوليو 2022، وهُو أول يوم تداول بعد إعلان ماسك. إلغائه لعرض الاستحواذ.

انخفض سعر سهم تويتر بنسبة 27.6٪ إلَّى 32.65 دولارًا بنهاية يوم الإثنين، مقابل 45.08 دولارًا فِيْ 14 أبريل، عَنّْدما أعلن ماسك عَنّْ محاولته الاستحواذ على تويتر، بينما كان أعلى سعر فِيْ الفترة المذكورة 51.7 دولارًا فِيْ 25 أبريل، تزامنًا مع وصول ماسك إلَّى و. تويتر لاتفاق على الصفقة.